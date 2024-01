Así regresan los Emmy: retrasados por la huelga, con las grandes estrellas de la TV y el adiós final de Succession

La 75 edición de los Emmy se celebra finalmente este lunes, cuatro meses después de lo previsto debido a las huelgas de Hollywood, con la última temporada de Succession como máxima favorita por sus 27 nominaciones y con viento a favor para que HBO vuelva a ser la plataforma más laureada.

Esta entrega de los premios de la pequeña pantalla más reputados a nivel internacional debía haberse desarrollado el 18 de septiembre -a mediados de dicho mes suele ser siempre la fecha habitual para esta cita anual- pero los piquetes del Sindicato de Guionistas de EE.UU. y posteriormente los del gremio de actores trastocaron sus planes.

Horario, lugar, alfombra roja y presentador

De manera excepcional, se decidió que la ceremonia se aplazara a este lunes, 15 de enero, cuando el evento se realizará en el teatro Peacock L.A. Live, ubicado en el centro de Los Ángeles, a partir de las 17:00 hora local (01.00 GMT del martes) y su señal será distribuida por la cadena estadounidense Fox. En España como siempre tocarán de madrugada y la gala empezará a las 2:00 AM.

Dos horas antes comenzará la programación especial enfocada en la alfombra roja de los Emmy, siempre seguida con lupa y por la que este año desfilarán figuras como Kieran Culkin, Brian Cox, Elisabeth Moss, Bella Ramsey, Bill Hader, Jason Sudeikis, Jeremy Allen White, Rachel Brosnahan o Quinta Brunson, entre muchos otros.

Como presentador ejercerá el actor Anthony Anderson, un especialista en el género de comedia que fue nominado durante siete años consecutivos por la serie Black-ish y que además es un viejo conocido de la propia Fox, ya que ahí conduce junto a su madre, Doris Bowman, el programa We Are Family.

¿Quién es la favorita a mejor serie de drama?

La cuarta y última temporada del fenómeno Succession (27 nominaciones), la primera entrega de la posapocalíptica The Last of Us (24) y la sátira con crítica social The White Lotus (23) acumulan el mayor número de nominaciones y todas compiten en el apartado de mejor serie de drama.

Una batalla que se prevé bastante disputada debido a la aclamación popular que han suscitado los tres títulos, pero que en otras categorías relacionadas, como las de mejor actor y actriz dramática, tienen a Succession en la pole position: Brian Cox, Kieran Culkin y Sarah Snook son algunos de sus representantes mejor considerados en las quinielas.

Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin en la temporada 4 de 'succession' | HBO Max

Sea como sea, la victoria estaría asegurada para el servicio de streaming HBO, ahora conocido también como Max, porque las tres series con más candidaturas son de su cosecha. La plataforma se mantiene así intratable en los Emmy, liderando el ranking de nominaciones en 17 de los últimos 20 años.

Pero, ojo porque es el último baile de Succession en una temporada de premios y las distancias con otras plataformas podrían empezar a reducirse.

Reñida competencia en la mejor serie cómica del curso

De hecho, Apple TV+ compite con la tercera temporada de la comedia deportiva Ted Lasso, consagrada como la mejor serie de este género en sus dos entregas anteriores, y que ahora tiene como firme contendiente a The Bear y a su protagonista, Jeremy Allen White en el papel del cocinero Carmy Berzatto. La serie de la factoría FX ya se coronó en las categorías televisivas de los Globos de Oro, celebrados la semana pasada también en Los Ángeles.

Escena de The Bear | Disney+

En cuanto a la mejor serie limitada (miniserie) del curso, todo apunta a que Netflix se llevará una alegría: la mediática Beef (Bronca) también se impuso en los Globos de Oro y comparte terna de finalistas con la rompe récords Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

¿Hay alguna estrella hispana nominada?

El chileno Pedro Pascal se postula a mejor actor en serie de drama por su papel de Joel en The Last of Us, un galardón que ya se le ha esfumado en lo que va de temporada de premios pero que tiene posibilidades reales de conseguir en esta ocasión.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en el 1x09 en 'The Last of Us' | HBO

Además, el intérprete hispano también está nominado a mejor actor invitado en un especial de comedia por su divertida aparición en el programa Saturday Night Live de la cadena NBC.

Natural de California pero de raíces mexicanas y puertorriqueñas, la joven Jenna Ortega es finalista en la categoría de mejor actriz en serie de comedia por Miércoles.