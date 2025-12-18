Antena 3 y laSexta, premiadas por sus rebrandings en los prestigiosos premios europeos German Design Award

Las cadenas de Atresmedia siguen cosechando éxitos por su imagen. En esta ocasión, con doble reconocimiento: Antena 3 y laSexta han sido premiadas por sus rebrandings en los prestigiosos premios europeos German Design Award, en la categoría Excellent Communications Design Audiovisual.

Estos reconocimientos se suman la lista de galardones que ya atesora laSexta como los dos bronces en los GEMA GLOBAL AWARDS en las categorías Brand Image – Rebrand y Brand IDs por su rebranding y la campaña gráfica de su 18º aniversario; o el Gold in Best New Design Package for a Channel or Platform, la máxima distinción obtenida en los International Eyes & Ears Awards.

A lo largo del año, laSexta ha cosechado además otros importantes reconocimientos, como la nominación en los GEMA Awards Europe o el Award of Excellence en la última edición de los The Communicator Awards, que premian la excelencia creativa en diseño y comunicación a nivel internacional.

Los nuevos galardones ponen en valor la imagen de ambas cadenas, diseñadas por el área de Imagen y Creatividad de Atresmedia, que están siendo reconocidas por su estilo, calidad, innovación visual y originalidad.

Reconocimiento internacional al rebranding de Antena 3 y laSexta

Los GEMA Awards -anteriormente PROMAX- son uno de los certámenes internacionales más prestigiosos en el ámbito del branding, la identidad visual y la comunicación audiovisual. Cada año distinguen a las marcas, cadenas y proyectos más innovadores y creativos a nivel global, reconociendo la excelencia en diseño, estrategia y ejecución. Estos galardones se han consolidado como un sello de prestigio internacional, situando a sus nominados y ganadores entre los referentes de la industria de la comunicación y la imagen de marca.

Los German Design Award son premios internacionales de diseño otorgados desde 2012 por el German Design Council (Rat für Formgebung), una institución fundada en 1953 para promover la excelencia en el diseño alemán e internacional. Son considerados uno de los galardones más prestigiosos de Europa y un sello de calidad reconocido globalmente en diseño industrial, gráfico, digital y de comunicación.

Los International Eyes & Ears Awards son los premios que concede cada año la asociación Eyes & Ears of Europe, organización europea especializada en diseño, promoción y marketing de medios audiovisuales. Se trata de un certamen internacional que reconoce los logros más destacados en creatividad, innovación y excelencia dentro de las áreas de diseño, branding, identidad visual, promociones, marketing y comunicación audiovisual.

The Communicator Awards, organizados por la Academy of Interactive and Visual Arts (AIVA), reconocen cada año los proyectos más destacados en diseño, publicidad, contenido digital y comunicación corporativa a nivel mundial. El Award of Excellence es la máxima distinción del certamen y solo se concede a propuestas que demuestran un nivel excepcional de calidad y creatividad.

Antena 3, un diseño moderno basado en la sencillez de las formas

Antena 3 estrenaba a principios de año una imagen renovada con el restyling de su logotipo y nuevos elementos visuales y desarrollos gráficos que, basados en la sencillez y esencia de las formas, consiguen enriquecer la emisión del canal y acompañan toda su actuación de marca en las diferentes plataformas del grupo Atresmedia.

El nuevo logo de Antena 3 se presentó con una forma más estilizada, ofreciendo un diseño más moderno y a la vez atemporal que revisita antiguas formas, pero renovando su composición para ofrecer una imagen más pura, ligera y dinámica. El icono del canal sigue siendo el protagonista pues goza de ser una de las marcas más asentadas en la memoria colectiva. La nueva propuesta guarda los valores de esta identidad altamente reconocible y a su vez suma una arquitectura más expresiva, con nuevos recursos que enriquecen el sistema.

El tres se sumaba al universo del canal, como nuevo elemento narrativo, así como el contorno del logotipo que se ha convertido en el hilo conductor de la arquitectura de Antena 3 y nos guía por las piezas de continuidad del canal. Los nuevos elementos están diseñados para funcionar de forma fluida y orgánica. Desde la renovada paleta de colores, los iconos y hasta el desarrollo del movimiento que amplifica y genera un estilo propio, conduciendo al espectador a través de la cadena y sus contenidos. Antena 3 continúa siendo naranja, aunque con un tono más fuerte y saturado, que convive con una nueva variedad cromática: el azul medianoche, el marfil, el ciruela, el rosa bubblegum y el menta glacial.

Antena 3 renovó también su tipografía con una fuente personalizada basada en formas geométricas puras y curvas que refuerzan su identidad a la vez que otorgan más carácter al canal. Antena 3 Tipo cuenta con una gran variedad de pesos y una tipografía alternativa para asegurar su accesibilidad y adaptabilidad a cualquier contenido y formato.

laSexta, una imagen que imprime más carácter a su identidad, pero fiel a su espíritu divertido e irreverente

laSexta hizo un rebranding de su imagen de marca, diseñada por el equipo de Imagen y Creatividad de Atresmedia, el pasado año. La nueva propuesta mantiene la esencia desenfadada y atrevida que caracteriza a laSexta y ofrece un amplio espectro de posibilidades de comunicación visual, agregando carácter distintivo.

Se realizó un restyling del logotipo para infundirle mayor dinamismo y armonía, manteniendo su reconocible forma pero con sutiles variaciones en su composición. Fiel a sus señas de identidad, el verde sigue siendo el protagonista, pero la gama cromática se actualiza con un tono más vibrante, reflejando la energía y vitalidad de la marca. Además, se optó por una única masa de color para el logotipo, simplificando su lectura y a su vez reforzando su impacto visual.

Se diseñó una paleta de colores complementaria más abierta y variada, que acompaña el desarrollo visual en emisión, ofreciendo versatilidad a la identidad del canal y favoreciendo la promoción de los contenidos. Y también, creó una tipografía propia, ad hoc a la marca, que refuerza su expresividad, incorporando caracteres especiales que añaden un toque distintivo a la comunicación visual de laSexta.

El equipo de Imagen y Creatividad de Atresmedia también desarrolló un nuevo sistema de identidad gráfica que viste la continuidad del canal en emisión. El elemento protagonista de este nuevo sistema de animación es el logo polimorfo que nos ofrece hasta 6 variaciones de la marca, para dotar al canal de mayor carácter y expresividad.

Este nuevo elemento entra en el juego como una pieza clave de comunicación con el espectador: juega con él, le guía, le sorprende, le da la bienvenida a un nuevo mundo… Es el hilo conductor del nuevo universo gráfico de laSexta puesto que adopta múltiples roles: desde ser la mosca del canal, hasta actuar de selector de navegación, convertirse en un elemento interactivo e incluso ofrecer su variedad de formas para crear transiciones y animaciones en las piezas gráficas y de producto.