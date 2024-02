La mujer de Kieran Culkin 'humilla' a su marido por ser un "perdedor" contra Pedro Pascal: el mejor trolleo de los premios

El premio a Mejor Actor de Serie Drama ha dado mucho de sí durante toda la temporada de premios. Y recientemente la noche de los Premios SAG tuvo como protagonistas en el ámbito televisivo a los elencos de The Bear y Succession, pero alguien dio un golpe sobre la mesa sorprendiendo a todos.

El actor Pedro Pascal se alzó con el premio a Mejor Actor de Serie Drama por su papel como Joel en The Last of Us contra todo pronóstico, ya que el favorito era Kieran Culkin, quien esta temporada de premios se ha llevado un Globo de Oro, un Emmy y un Critics Choice Award por su gran actuación como Roman Roy en Succession. Pedro se lo esperaba tan poco que subió al escenario confesando estar borracho porque creía que "no pasaría".

A cuenta de esto la mujer de Culkin, Jazz Charton, ha querido tirar de humor y meterse con su marido a través de redes sociales para felicitar también a Pascal por el galardón que ha obtenido. A través de su cuenta de Instagram ha compartido imágenes de la noche y un mensaje de lo más divertido.

"¡Ha vuelto, cariño! Vuelves a hacer lo que mejor sabes hacer: PERDER. Se ha restaurado el equilibrio en el universo. Gracias Pedro Pascal por humillarlo", le dedicaba Jazz divertida.

A estas palabras vacilando a su marido se han unido otras de agradecimiento a las marcas por ayudarles a asistir al evento muy elegantes: "Gracias por hacernos lucir como si nos ducháramos y durmiéramos", añade, pues con dos hijos pequeños no tienen tantas ocasiones de ir tan arreglados.

Su mensaje iba acompañado de imágenes de ella y Kieran posando en la alfombra de los SAG y la última instantánea de las compartidas en sus redes sociales es una en la que salen Pedro Pascal y Kieran Culkin muertos de risa sosteniendo ambos un premio en la mano.

Esa última fotografía da cuenta de la buena relación que mantienen ambos actores. De hecho, Pascal llegó a decir tras recibir el premio que besaría a su rival para celebrarlo: "Me liaré con Kieran esta noche. Esa será mi venganza".

Muchos usuarios en redes sociales no han tardado en responder a Jazz Charton compartiendo su sentido del humor: "Puedes sacar a la chica de Reino Unido pero no puedes sacar el sentido del humor británico de la chica", "vuestras bromas me matan", "gracias por humillarle".