Kieran Culkin trabajará con Macaulay y el resto de sus hermanos en esta serie

Macaulay Culkin saltó a la fama a principios de los 90 siendo tan solo un niño al protagonizar las películas de Solo en casa. El actor proviene de una familia numerosa de 8 hermanos en la que él no es el único actor, sino que son varios comparten oficio.

A pesar de las tragedias que han asolado a su familia, quien ha logrado posicionarse a la altura de Macaulay en Hollywood ha sido su hermano Kieran Culkin que, sin duda, es uno de los actores del momento tras cautivarnos con su interpretación de Roman Roy en Succession.

Ahora, Kieran se encuentra doblando al Dr. Plowp en la nueva serie de dibujos animados de Amazon Prime Video El Segundo Mejor Hospital de la Galaxia. Se ha compartido un clip del estreno en el que su personaje está junto a sus cuatro hermanos y en la realidad han sido sus propios hermanos los que han hecho el doblaje de estos cuatro personajes: Macaulay, Rory, Christian y Shane.

La serie sigue a las doctoras Sleech y Klak, cirujanas y extraterrestres de renombre que luchan contra parásitos ansiógenos, bucles temporales ilegales e infecciones de transmisión sexual en el espacio profundo. En el vídeo en cuestión se ve al Dr. Plowp (Kieran Culkin) tratando de evolucionar en su relación con su colega la Dra. Sleech (Stephanie Hsu), pero a ella le cuesta mucho dejarse llevar por sus sentimientos a causa de un trauma reciente difícil de soportar y la cosa se complica por la presencia inesperada de los hermanos de Plowp. Así que la doctora se quiere marchar cuando ve que los cinco hermanos ponen toda la atención sobre ella.

"¿Es esto un sueño sexual o una pesadilla sexual?", dice la doctora. El Dr. Plowp responde: "¿Por qué no los dos? Estos son mis hermanos". Así es como el personaje de Kieran presenta a sus hermanos dentro de la serie en lo que parece que va a ser un capítulo de lo más interesante, según se ha podido ver en este pequeño clip.

Esta es la primera reunión en pantalla de cinco hermanos Culkin. Es una familia muy numerosa, también están Quinn y Dakota, que falleció en 2008 tras ser atropellada por un coche y otra media hermana, Jennifer Adamson, que murió en el 2000 a causa de una sobredosis. En total eran 8.

Rory Culkin y Kieran Culkin en Lymelife en 2008 | Cordon Press

Macaulay ya compartió pantalla con Kieran en Solo en casa y con Quinn y Rory en The Good Son en 1993. Rory también interpretó versiones más jóvenes de sus hermanos en sus primeros trabajos: como Macaulay en Richie Rich y como Kieran en Igby Goes Down. El único papel de Christian en pantalla es en My Summer Story de 1994, junto a Kieran. Pero esta es la primera vez que coinciden cinco de ellos en un mismo proyecto.

El estreno de El Segundo Mejor Hospital de la Galaxia ya es toda una realidad y muchos fans están deseando poder escuchar las voces de los hermanos Culkin juntas en acción.