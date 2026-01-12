El feo gesto en los Globos de Oro que se ha ganado las críticas de los espectadores

Los Globos de Oro 2026 se celebraron sin grandes contratiempos. Una batalla tras otra se fue como vencedora de la noche, Nikki Glaser se supo ganar a su público y, a rasgos generales, fue una bonita noche para los allí presentes. Al menos para casi todos.

Durante la ceremonia, la gala optó por no entregar todos los premios en directo. Así, durante una pausa publicitaria, se presentó el galardón a Mejor banda sonora original.

Al escenario subieron nada menos que Joe Keery, el ya eterno Steve de Stranger Things, y la cantante Charli XCX. Allí anunciaron al vencedor: El compositor sueco Ludwig Göransson, por Los pecadores.

Joe Keery y Charli XCX en los Globos de Oro | Gtres

Göransson, que ya había ganado el Globo de Oro el pasado año por Oppenheimer, así como dos premios Oscar por la misma cinta de Nolan y por Black Panther, subió a recoger el premio. En ese momento, tuvo unas bonitas palabras con Ryan Coogler.

"Antes de nada, Ryan Coogler, escribiste una película increíble sobre un guitarrista, sobre un músico", comienza: "Creo que todos aquí, que todos en esta industria, estamos agradecidos de vivir en tu misma línea temporal. Gracias Ryan".

De igual modo, ha querido mencionar a Michael B. Jordan, con quién coincidió en el "set durante tres meses". Una experiencia que ha categorizado de "rara", teniendo en cuenta que "estaba interpretando dos papeles".

Ludwig Göransson | Gtres

Ahora bien, puesto que nada de esto se vio en televisión, buena parte de los espectadores ha criticado duramente la decisión de la gala.

"Mala decisión ponerlo en una pausa publicitaria", "esperemos que esta categoría vuelva a la emisión en directo" o "ni os preguntéis por qué la audiencia ha caído" son algunos de los comentarios que se pueden apreciar en la publicación oficial de los Globos de Oro.

Sea como sea, Ludwig Göransson puede presumir de su segundo Globo de Oro. Los Oscar están a la vuelta de la esquina y podría hacerse con la tercera estatuilla en un año en el que pondrá banda sonora a nada menos que La odisea de Christopher Nolan.

Esperemos, eso sí, que en las próximas entregas de premios la audiencia lo pueda ver en directo.