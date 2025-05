Juliette Binoche se pronuncia sobre la condena de Gérard Depardieu: "No es un monstruo sagrado"

La actriz Juliette Binoche, presidenta del jurado del Festival de Cannes, ha asegurado que Gérard Depardieu, que ha sido este martes declarado culpable de agresión sexual y condenado a 18 meses de prisión, "no es un monstruo sagrado" y solo es "un hombre que ha perdido su aura". Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.

"No es un monstruo, es un hombre que ha perdido su aura por los hechos llevados ante los tribunales", ha afirmado Binoche en rueda de prensa, tras una pregunta de un periodista que describió a Depardieu como "un monstruo sagrado y un tipo maravilloso en el cine que tenía reputación y mucho poder".

Juliette Binoche en la rueda de prensa de Cannes | Reuters

La actriz, que fue compañera de Depardieu en Let the Sunshine In, ha señalado que la asociación entre "lo monstruoso y lo sagrado" siempre le ha inquietado.

"Una estrella de cine es un hombre. Un rey es un hombre. Un presidente es un hombre. Lo sagrado es el momento en que creamos, actuamos, dirigimos. Cuando nos desacralizan como a él [por Depardieu], nos hace reflexionar sobre el poder que ciertas personas se apropian. Para mí, el poder está en otra parte", ha sentenciado Binoche.

Al comienzo de la rueda de prensa, Binoche ha hablado sobre cómo Cannes está alineado con los tiempos actuales, en particular con el movimiento #MeToo. "El festival está siguiendo esta tendencia en la vida social y política. Han ocurrido grandes cambios en el mundo; a veces el festival sigue la corriente, a veces la lidera. Creo que el festival está en sintonía con lo que sucede hoy. Al movimiento #MeToo le llevó tiempo ganar fuerza. Hemos reaccionado con mucha firmeza últimamente", ha comentado.

El jurado encargado de decidir la Palma de Oro está dirigido por Binoche y también lo integran Halle Berry, Jeremy Strong y Alba Rohrwacher; los directores Hong Sang-soo, Dieudo Hamadi, Carlos Reygadas y Payal Kapadia, y la escritora Leïla Slimani.