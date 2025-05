Gérard Depardieu, culpable de agresión sexual y condenado a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento

El actor Gérard Depardieu ha sido declarado culpable en el juicio penal por agresión sexual donde se enfrentaba a cargos por agresiones cometidas en el rodaje de una película en 2021, Les volets verts.

El francés, de 76 años, ha estado en el punto de mira durante dos meses por la atención del proceso judicial en el que dos mujeres le acusaron de abusos en el set, una asistente del director y una trabajadora de atrezzo.

El juez ha dictado que Depardieu sea imputado con 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento, es decir, no tendría que ingresar en prisión (a menos que reincida), así como a ser sometido a tratamiento psicológico y entrar en las listas de agresores sexuales.

Al terminar el proceso judicial, el actor se quejó de haber sido víctima de "mentiras" y "calumnias" en una declaración.

"Hace tres años que se me arrastra por el barro con mentiras, con calumnias", aseguraba. Aunque también apuntó que el proceso le ha "impresionado mucho" y que "ha aprendido una lección" por todo lo que "reciben y soportan" los jueces.

"Tal vez me servirá para un personaje", señalaba, porque lo que ha vivido "es muy rico para un actor", ya que "es como si estuviéramos en una película de ciencia ficción. He recibido una gran lección", terminaba. Finalmente la justicia ha decidido y el equipo del francés aún no se ha pronunciado.