Mikey Madison, la gran sorpresa de los Oscar, Mejor Actriz frente a Demi Moore y Karla Sofía Gascón: "Es un sueño"

Mikey Madison se consagró este domingo con el primer Oscar de su carrera a mejor actriz por su papel en Anora, venciendo así a otra de las favoritas, Demi Moore (The Substance), a la española Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), la brasileña Fernanda Torres (Im Still Here') y Cynthia Erivo (Wicked). Puedes ver aquí todos los ganadores.

"Es un sueño hecho realidad y no quiero despertar mañana", dijo Masidon tras recoger el galardón. Puedes ver el vídeo arriba de la noticia.

La actriz estadounidense quiso dedicar este premio a la comunidad de trabajadoras sexuales a las que seguirá "apoyando siempre" y será siempre una aliada del sector: "Continuaré apoyándolas. Conocer a todas esas mujeres ha sido una de las mejores cosas de esta increíble experiencia", ha dicho.

Mikey Madison, Oscar a Mejor Actriz por Anora | Reuters

También quiso agradecer la oportunidad que le otorgó Sean Baker de protagonizar esta cinta, que retrata la historia de una trabajadora sexual americana que se casa con el hijo de un oligarca ruso.

Anora se rodó con un presupuesto de seis millones de dólares, una cuantía bastante baja para una producción de Hollywood y ha logrado múltiples premios tras su estreno, como la Palma de Oro o el galardón de la crítica de Hollywood (Critics Choice).

Junto a Moore, la actriz se perfilaba como una de las favoritas a ganar este premio por cómo se ha ido desarrollando la temporada de premios: logró el BAFTA, el reconocimiento de la crítica (Critics Choice) y el Spirit del cine independiente a mejor intérprete femenina.