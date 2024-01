La verdadera razón por la que los actores de Friends no se reunieron para el tributo a Matthew Perry en los Emmy

La muerte de Matthew Perry dejó en shock al mundo el pasado octubre, y es que la huella que ha dejado el carismático intérprete es imposible de borrar.

La gala de los Emmy, celebrada este lunes, se despidió de Perry y de todos los artistas que nos dejaron en 2023 en un momento muy emotivo donde Charlie Puth interpretó una emocionante versión de "I'll be there for you", sintonía de su serie Friends. Lo puedes ver arriba en el vídeo.

Sin embargo, pese a que hubo fuertes rumores de que sus amigos y compañeros de la serie se reunirían en el escenario para homenajearle, este reencuentro no se produjo, en una gala llena de reuniones nostálgicas como la de Ally McBeal, Anatomía de Grey o Cheers.

Ahora, la productora ejecutiva de los Emmy ha explicado por qué no consiguieron cerrar la reunión de Friends.

"Todavía está muy fresco para ellos", afirma con empatía Jeannae Rouzan-Clay a THR.

"Sí que hablamos de traer a todo el cast... pero al final decidieron negarse", añade otro productor.

Los actores de 'Friends' en la reunión | HBO

Parece que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer aún están navegando el duelo por la inesperada muerte de su amigo.

"Me puedo imaginar, desde su punto de vista, que están llorando a alguien que aún estaba muy unido a ellos. No puedo hablar por ellos, pero tenemos que respetar que eran su propia familia. Y probablemente era un poco demasiado pronto", añade el productor Jesse Collins.

Hace menos de un mes que se confirmaron las causas de la muerte de Perry, incluyendo los factores de ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina (utilizada para tratar el trastorno por consumo de opioides o depresión). Finalmente la policía cerró el caso declarando su fallecimiento como accidental.