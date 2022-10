Crónica: Michael Myers visita Sitges para despedir la saga con 'Halloween: El final'

En 2018, el director David Gordon Green consiguió convencer a Jamie Lee Curtis de que volviera a interpretar a Laurie Strode, la final girl por excelencia del cine de terror, para su nueva trilogía de la saga que creó John Carpenter cuarenta años atrás con 'La Noche de Halloween'. Una trilogía cuyo guion ignoraba las nueve secuelas que ya tenía la saga para retomar la historia de Laurie Strode cuarenta años después de la traumática noche de Halloween que había marcado su vida.

Jamie Lee Curtis, trajeada en rojo oscuro, manda un mensaje grabado a un público impaciente en la presentación del final de la saga, 'Halloween: El final'.

La actriz agradece a todos los que estamos a punto de ver en preestreno de 'Halloween: El final' todo el amor que los fans le han dado en su carrera, por hacer posible que se dedicara a lo que tanto le gusta. Aplausos, luces fuera y comienza a sonar el inconfundible tema musical compuesto por John Carpenter hace 45 años.

Haddonfield, 31 de Octubre. Una pareja se prepara para salir a una fiesta de disfraces, dejarán a su hijo en manos de una babysitter. Suena el timbre y primera variación, la canguro es un chico. Desde la primera secuencia de la película Gordon Green deja una cosa clara, en este final voy a ser fiel al espíritu pero voy a jugar. El riesgo de retomar un producto como éste y más aún tener que poner el punto final a la historia de terror entre Laurie y Michael es que haga lo que haga habrá detractores así que ¿por qué no dinamitarlo hasta los cimientos? (como dicen dos personajes de la película). Lo que parece haber molestado más a los fans de la saga es que Myers y Laurie apenas se encuentren hasta la parte final de la película y que Green haya tomado el camino de en medio centrándose en otros personajes que a lo más "conservadores" les sobran. Sin embargo, el espectador desprejuiciado se encontrará con un slasher entretenido, bien rodado y con un final contundente.

¿Significa esto que va a ser la última vez que veamos a Michael Myers? Por supuesto que no. La productora Blumhouse no dejaría escapar a la gallina de los huevos de oro. Habrá más Michael Myers en otros universos y líneas temporales, pero sin Jamie Lee.

No hay como ponerse delante de una película de la que no esperas nada, ni bueno ni malo y dar con una joya tan divertida y camp como 'Medusa Deluxe'. El primer largo del británico Thomas Hardiman está ambientado en un concurso regional de peluquería (¿esto existe?) en el que acaban de encontrar asesinado a uno de los peluqueros que competían. Muerto y con la cabellera arrancada, como hacían los nativos americanos en el oeste. El asesinato es la excusa para seguir durante 100 minutos en un magistral plano secuencia a un elenco de personajes cuya pasión por el cabello raya en la obsesión. La película se inicia con un zoom out de un cepillo que peina una cabellera rubia rizada de una de las modelos del concurso y ahí empieza la magia. La cámara irá siguiendo las conversaciones y a los personajes sacudidos por el crimen. Su director avisó de que al final había sorpresa pero no por quién es el autor del crimen sino porque en su final se desmarca del relato naturalista y secuencial para subir al elenco a un escenario y rematar con un número musical que fue la guinda del pastel.

No siempre las películas sorprenden para bien. Por primera vez en lo que va de festival presencié algo mágico al final de la proyección de la hongknoesa 'Social distancing', dirigida por Gilitte Leung , y es que alguien entre el público del cine Retiro gritó al final "¡Vaya mierda!". No convencieron los e-ghosts, el melodrama, la sobreexplicación y el machacón sermoneo de la película. Es una cuestión de probabilidad, al final siempre te comes alguna mala en Sitges.

Y en un punto medio, en nuestra opinión, quedaría 'A wounded fawn' la segunda película dirigida por Travis Stevens, que hace un relato arty sobre la masculinidad tóxica, igual que en su primer lago 'The girl in the third floor'. La película arranca en una casa de subastas mientras se desarrolla una polémica guerra de ofertas por una hermosa estatua de bronce que representa la Ira de las Enirias, el trió de diosas castigadoras de la mitología griega. Estas tres fuerzas primitivas serán el castigo de un asesino en serie de mujeres que recibirá su merecido. Lo mejor de la película es que no se toma en serio y con ello crea momentos divertidos y exagerados, con muy pocos medios y un elenco reducido en el que destacan su actor principal Josh Ruben, en un papel histérico por el que derrama hasta la última gota de sangre.

La gran noticia de ayer fue el anuncio de las tres películas del esperadísimo maratón sorpresa del sábado: 'Bodies Bodies Bodies', 'Barbarian' y 'Monstrous'.