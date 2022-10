Estamos a mitad de carrera de los once días de cine fantástico, en los que entre muchos títulos aún resuenan en las conversaciones de las filas para entrar a la siguiente proyección 'Mantícora', la perturbadora nueva película de Carlos Vermut ('Quién te cantará', 'Magical Girl'), la banda sonora ravera de 'Ochialli Neri' del maestro Dario Argento ('Suspiria', 'Tenebra'), la cruda 'Speak no Evil', cinta danesa para muchos devastadora -en el buen sentido- y para otros innecesaria, y por supuesto la ópera prima de Carlota Pereda, 'Cerdita', que arrasó en sus tres pases en el festival durante el fin de semana y la madrugada de ayer lunes y que hoy suma un nuevo reconocimento, el Meliés de Oro al mejor largometraje.

Julia Ducournau ('Raw', 2016), Sion Sono ('Guilty of Romance' ,2011) o Rodrigo Cortés ('Buried',2010) recibieron este prestigioso premio de la Federación Internacional de Festivales Méliès (MIFF) que promocionan el cine de realizadores europeos. La productora de la película, Merry Colomer ha recogido el premio con un mensaje claro "el cine de género no tiene género". Ha leido un agradecimiento de la directora, actualmente inmersa en el rodaje de su siguiente película, también de terror, en que señalaba que esperaba ser un referente para muchas mujeres que quieran dirigir terror en España.

Por otro lado, el Méliès Career de este año, que reconoce la trayectoria de un nombre destacado de la industria, ha caído en manos de Claudio Simonetti, el compositor italiano y líder de la banda de rock progresivo Goblin y artífice de melodías tan emblemáticas como la de las notas de celesta y las campanas del tema principal de 'Suspiria' o la del sintetizador de la banda sonora de 'Rojo Oscuro.

Tras los premios se ha proyectado 'Ego (Hatching)' una fábula con monstruo incluido sobre las dinámicas familiares tóxicas. Desde Finlandia la directora Hanna Bergholm ha presentado en Sección Oficial a Competición una historia entre el drama y lo fantástico, en el que los terrores e inseguridades de una preadolescente cándida y adorable se materializan en una criatura maligna que detonará su "vida perfecta".

'Ego (Hatching)' | IFC Midnight

La noche ha traído un nuevo galardón, el premio Máquina del Tiempo para el adorado en este festival, Quientin Dupieux. El Aditori hasta arriba que se ha puesto en pie y entre aplausos y gritos "toro", pronunciese con una especie de "acento francés" (togo!) y las manos haciendo el gesto de cuernos ha arropado al singular director. A continuación se proyectaba 'Fumer fait tousser' una comedia fantástica en la que la Patrulla Tabaquera, una suerte de Power Rangers cuyos poderes son atacar con las toxinas del tabaco. Amoniaco, Benceno, Nicotina, Metanol y Mecurio – son el hilo conductor para formar un puzzle de historias de terror en torno a la hoguera (de forma literal y figurada). "Quería jugar con un formato diferente, que fuera un híbrido entre la tele, el cine, las plataformas... romper con los tres actos convencionales" comentaba el alter ego de Mr Oizo en su rueda de prensa sobre la película. Una colección de microrrelatos llenos de ese humor surrealista tan celebrado en Sitges.

El día también ha dado para entrar en el terreno del documental cinéfilo con 'Lynch/Oz' un detallado "docu ensayo" en el que varias voces de realizadores y críticos consagrados analizan la influencia de 'El mago de Oz' de Víctor Fleming en toda la filmografía de Lynch. El director Alexandre O.Pihilippe entrevistó a quienes en el documental son las seis voces que conforman los actos temáticos y en los que, en un montaje con la pantalla partida vemos ante nuestros ojos cómo no solo la película, sino todo lo que la rodea y representa, aparecen en la obra de Lynch y en muchas otras obras posteriores. Una maravilla escuchar a John Waters ('Pink Flamingos', Hair', 'Cry Baby'), Karyn Kusama ('The Invitation), David Lowery ('A ghost story', 'The Green Knight') o los maestros el indie fantástico Justin Benson y Aaron Moorhead hablar sobre cine y fantasía.

'Something in the dirt' | XYZ Films

Los mencionados Justin Benson y Aaron Moorhead están estos días en Sitges presentando su última película 'Something in the dirt'. Un mumblecore fantástico muy original en su puesto que nos situa en el lenguaje del documental con recreaciones entremezclado (o no?) con la acción real de dos hombres fascinados por los fenómenos paranormales que hacen levitar (y mas cosas) un trozo de cuarzo gigante que encuentra en cochambroso apartamento uno de los dos protagonistas. Benson y Moorhead actúan, dirigen, escriben y editan esta película con buenísimas y originales ideas, pero que puede ser demasiado intensa y repetitiva en su tramo final.

Despedimos el día no sin antes mencionar que ya se han podido ver en Sitges dos de los cuatro nuevo episodios de la nueva entrega de 'Historias para no dormir', serie inspirada en la original creada por Narciso Ibáñez Serrador y que Amazon Prime produce. 'El trasplante', dirigido por Salvador Calvo; 'La alarma', de Nacho Vigalondo; 'La pesadilla', dirigido por Alice Waddington y 'El televisor,' de Jaume Balagueró son las nueva cuatro historias que nos quitarán el sueño cuando haya tiempo para dormir.