Los Goya cuestionan "el linchamiento" a Karla Sofía Gascón pese a su polémica: "No estaba preparada"

Karla Sofía Gascón ha sido protagonista involuntaria en los Premios Goya 2025 pese a tomar la decisión de retirarse de la vida pública un tiempo, incluyendo no asistir a la 39 edición de los galardones celebrada en Granada.

Multitud de estrellas presentes en la gala se han manifestado públicamente sobre la cancelación que está sufriendo la actriz española de Emilia Pérez debido a la revelación de antiguos tuits racistas. Sin embargo, al contrario que sus compañeros de la película como Zoe Saldaña o Jacques Audiard, el mundo del cine español ha cerrado filas mayoritariamente en torno a ella.

J.A. Bayona ha aprovechado su aparición en la alfombra roja para mandar un mensaje de apoyo a la intérprete y considera que se está haciendo un "linchamiento".

"Creo que es muy triste toda la situación alrededor de Emilia Pérez. Es una gran película. A mí me encanta y es verdad que Karla Sofía Gascón ha cometido muchos errores. Los mensajes son inexcusables, pero es cierto también que seguramente no estaba preparada para todo lo que ha vivido o no ha estado bien asesorada. Al final, si hablamos de tolerancia, la tolerancia va acompañada también de la compasión y es una persona que creo que ahora mismo me da la sensación de que está siendo linchada públicamente. Creo que de alguna forma habría que ver las cosas un poquito con más de distancia y sobre todo que no se vea afectado el trabajo", ha asegurado el director.

Antonio Banderas ha pedido calma y reflexión: "De verdad, lo de Karla Sofía Gascón es muy duro, está resultando muy duro, está resultando muy triste y yo creo que todos hemos de reflexionar y calmarnos un poco y ver dónde termina todo esto. El otro día dije que en Málaga tenemos un perdón para cada pecado, pero bueno, no tenía yo toda la información en ese momento... No lo sé, no sé cómo posicionar"

La actriz Carolina Yuste también se ha hecho un llamamiento "a ser consciente del daño e intentar mejorar que reventar. Siempre pienso que es así, sobre todo cuando no entiendo muy bien cuáles son las varas de medir para que haya algunos casos tan evidentes y otros no". Sobre la polémica, Luis Tosar ha pedido que cada "uno se haga cargo de lo que publique".

Al respecto, la actriz Emma Vilarasau ha señalado que esta controversia puede ser motivada por el hecho de ser "mujer y trans". "Con qué rapidez suben a alguien porque era lo más y con qué rapidez se la cargan. Es como que no importa nada de lo que hiciera, importa el último tuit", ha lamentado.

Maria Rodríguez Soto ha afirmado que "los linchamientos siempre son linchamientos". "Es muy curioso que, los tuits son horribles, pero el presidente de Estados Unidos los hace y no pasa nada", ha apostillado.

Por su parte, Jedet ha calificado de "repugnantes" tanto los tuits como las disculpas de la actriz pero ha lamentado que no se mide a todo el mundo por la misma vara a la vez que ha revelado que hizo el casting para el papel que interpreta Gascón en Emilia Pérez.

Eduard Fernández ha precisado que "hay temas que son complejos de opinar sin tener toda la información", aunque ha puntualizado que ha leído "algunos tuits de ella que insultaban incluso a los catalanes". "Qué pena que nadie la haya aconsejado mejor y haya tenido la oportunidad de disfrutar de este grandísimo momento. Espero que a partir de ahora pueda", ha deseado.

Salva Reina ha defendido que "todos" merecen "una segunda oportunidad", mientras que C. Tangana ha reconocido que Gascón le da "pena". "Yo creo que a todo el mundo le podrían sacar tuits así no creo que haya nadie que no haya dicho una barbaridad", ha reflexionado.

El realizador y cantante Antón Álvarez (C. Tangana) posa en la alfombra roja de la 39 edición de los Premios Goya | EFE

Antonio de la Torre, por su parte, ha admitido que "no me he leído todo los tuits. La cancelación es peligrosa, prefiero la libertad de expresión".

Javier Ambrossi y Javier Calvo han calificado de "desafortunados" los comentarios de Gascón en sus redes sociales, al publicar hace años varios tuits de contenido racista, aunque han rechazado sumarse "a ningún tipo de señalamiento".