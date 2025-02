Richard Gere agradece su Goya Internacional y asegura que no es "tonto": "Sé que es por mi preciosa mujer de Galicia"

La 39 edición de los Premios Goya se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Granada, una cita clave para el cine español que reconoce lo mejor del año. Uno de los protagonistas de la noche ha sido sin duda Richard Gere, un enamorado de nuestro país (donde ahora reside) que además ha recibido el Goya Internacional.

Su discurso ha sido largo e inspirador y aquí puedes leerlo al completo.

"Muchas gracias todos", ha empezado (sic) en español. "Es fantásticooo", añadía en nuestro idioma, seguro ayudado por su mujer, la española Alejandra Silva.

Richard Gere y su mujer Alejandra Silva | Gtres

"Y a mi nuevo mejor amigo aquí, Antonio. Antonio [Banderas] ha sido cargado con la responsabilidad de decir cosas buenas sobre mí. Lo ha hecho tres veces ya, creo, en los últimos seis mese", bromea humilde Gere.

"A ver, obviamente esto es un reconocimiento maravilloso, aunque un premio a la trayectoria es un poco prematuro para mí. Tengo muchas más cosas por hacer. Pero me encanta venir aquí, a los Premios Goya, porque España ahora es mi nuevo hogar", afirma, arrancando el aplauso del público.

"Cuando veo estos clips, me doy cuenta de que llevo mucho tiempo haciendo esto. Hay muchas películas... Pero no soy tonto, sé que la verdadera razón de tener este premio es porque me casé con esta preciosa mujer de Galicia. Me ha aguantado ya durante once años, así que ella debería llevarse un premio", asegura, señalando a su mujer.

"Dios, me encantan los actores. Lo estábamos hablando antes: amo a los actores. Los actores estamos completamente locos. Es algo bueno que tenemos, aún somos como niños. Hay un dicho judío que siempre me ha encantado: Dios creó a las mujeres y a los hombres porque le gustan las historias. Y creo que es verdad. Nos hizo, y también a nosotros nos gustan las historias. Pero no nos gustan las historias largas. Nos gustan historias que duran como dos horas, y por eso hacemos películas. Y creo que todos estamos agradecidos de ser parte de este mundo de contar historias a través del cine", reflexiona.

"Para hacer una película se necesitan cientos de personas. Me sorprende mucho que los actores estemos en el centro de la atención cuando el placer que la gente siente al ver una película es el resultado del trabajo de muchísimas personas. Las historias que contamos no son únicas ni especiales. Hay miles de historias. Y en el mundo de habla hispana habrá miles de personas viendo esto. Y cada una de ellas tiene una historia. Millones de historias. Y todas se cruzan, todos nos tocamos, todos somos parte de un universo que entrelaza dolor, tristeza, expectativas, sueños, esperanzas, visiones... Y veo que en este mundo estamos olvidando eso. Se está imponiendo una creencia absurda de que estamos separados unos de otros. Y, desafortunadamente, hemos elegido a personas que no nos inspiran como quisiéramos. Yo vengo de un lugar que está atravesando un momento muy oscuro: América, donde tenemos a un matón y un maleante como presidente de los Estados Unidos", se lamenta.

"Las películas son una forma de preocuparnos los unos por los otros, pero es solo una parte pequeña. Lo que realmente importa es lo que hacemos como seres humanos: cómo nos relacionamos, cómo nos aceptamos, cómo nos escuchamos. Si escuchamos, podemos sentir. Nuestras oraciones son como cuando hablamos con Dios. Pero una escucha meditativa es escuchar a Dios. Así que quizá podríamos escuchar todos un poquito más al universo, para que nos diga la verdad y nos guíe hacia dónde debemos movernos para completarnos como hermanos y hermanas con todas las personas de este planeta. Muchas gracias", termina Richard Gere.