La amenaza de Josh Brolin tras el desaire de los Oscar a Denis Villeneuve: "Parece que voy a dejar de actuar"

Una de las grandes películas de 2024 fue Dune: Parte 2. La espectacularidad de sus imágenes y la épica de sus personajes fueron muy celebradas por crítica y público, cumpliendo con las expectativas tras la primera entrega.

La cinta de 2021 estuvo nominada a 10 Oscar de los cuales ganó 6. Todo un éxito a pesar que la Academia de Hollywood no nominara a su director, Denis Villeneuve.

Denis Villeneuve | Getty Images

Tal fue el desaire que Josh Brolin, que da vida a Gurney Halleck en ambas películas, dijo a Variety el año pasado que dejaría de actuar si los Oscar volvían a ningunear a Villeneuve en esta edición. Y así ha sido.

"Si no lo nominan este año, dejaré de actuar", fueron las palabras de Brolin. "Fue una película mejor que la primera. Cuando la vi, sentí como si me hubieran abierto el cerebro. Es magistral y Denis es uno de nuestros grandes cineastas. Si los premios de la Academia tienen algún significado, lo reconocerán", señaló.

Josh Brolin en Dune | Cordon Press

Ahora, el actor se ha referido a estas declaraciones a través de sus redes sociales recogidas por Variety, mostrándose muy disgustado porque el director canadiense se haya vuelto a quedar fuera de los candidatos.

"Al parecer, voy a dejar de actuar porque Denis Villeneuve no ha sido nominado. Así es como funciona esto. No tiene sentido para mí. No pasa nada", explicó Brolin mientras felicitaba a los trabajadores del film que sí habían recibido nominación. "Es una película increíble. Fue incluso mejor que la primera. La gente que ha recibido elogios sin duda se lo merece. Estoy feliz de ser parte de esto. Felicidades a todos".

Dune: Parte 2 ha sido nominada a Mejor película, Mejor fotografía, Mejor sonido, Mejor diseño de producción y Mejores efectos visuales.

Por su parte, la Academia ha considerado en lugar de Villeneuve nominar a Sean Baker (Anora), a Brady Corbet (The Brutalist), James Mangold (A Complete Unknown), Jacques Audiard (Emilia Pérez) y Coralie Fargeat (La sustancia).