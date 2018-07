Hasta que vuelva 'Juego de Tronos', disfrutemos de su cocina

Queda menos de un mes para que se estrene en EEUU la segunda temporada de 'Juego de Tronos'. Para los fans más impacientes, el blog El Comidista[[LINK:EXTERNO|||http://blogs.elpais.com/el-comidista/2012/03/libro-cocina-juego-de- tronos.html|||, de 'El País', propone sentarnos a la mesa del mismo Ned Stark. "Me apostaría cien dragones de oro a que George R. R. Martin es un fanático de la comida. No lo digo porque el autor de Juego de tronos esté bastante gordezuelo, sino por las lujuriosas descripciones de los banquetes en su serie de novelas".



Una de las series que se ha convertido con solo su piloto en éxito de la temporada ha sido 'SMASH'. Pero hay que tener cuidado, que nos han "timado" ya muchas veces: "Cuando con un piloto te cae la lagrimilla al ver tanta inteligencia y belleza, tienes que estar preparado para darte un poquito de bruces al seguir con la serie", advierte Crítico en Serie]].



En el último post de [[LINK:EXTERNO|||http://www.vanitatis.com/blogs/malditos-spoilers/2012/03/03/el-cielo-donde-van-todas-las-series-muertas-999/|||Malditos Spoilers]] se fija en las series que nos van a decir adiós esta temporada. "Al igual que sucede en el mundo vinícola, en televisión, o más bien entre el mundo seriéfilo, también se habla de cosechas para hablar de la recolección de series de un año. Y así, como es lógico, nos encontramos con grandes o peores cosechas. Una de las mejores que se recuerdan es la del 2004, un año en el que nacieron series como 'Perdidos', 'House', 'Mujeres Desesperadas' y ya en la mid season 'Anatomía de Grey'. Cuatro grandes series que hicieron historia en el panorama mundial de la ficción y que significaron un antes y después en la televisión".



El blog TeleDiaria nos descubre que la TV movie sobre Isabel Pantoja, que Telecinco estrenó el pasado lunes (y sobre la que habla Asesino en Serie en un artículo que no podéis perderos), no es la primera de nuestra televisión: "Realmente, los primeros que se atrevieron a hacer una TV movie sobre la vida "en común" de la Pantoja y Encarna fueron Millán Salcedo y Josema Yuste, Martes y Trece. Ellos, una vez más, demostraron que fueron unos adelantados a su época osando hacer humor, sin miedos, con una situación que era la comidilla nacional a principios de los noventa".