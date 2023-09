La Casa del Dragón: Ya conocemos al actor que habría sido elegido para ser el Lobo de Invernalia, un antepasado clave de Ned Stark

Aunque Hollywood está inmersa en una huelga de actores y guionistas desde hace meses. Afortunadamente, parece que la grabación de la temporada 2 de La Casa del Dragón no se ha visto afectadapor la huelga y actualmente se encuentra en pleno rodaje en los Leavesden Studios localizados en Surrey, condado de Inglaterra.

Por el momento, no conocemos demasiado sobre el futuro de la próxima entrega de la serie precuela situada 200 años antes de los hechos de la serie original, Juego de Tronos, y centrada en la familia Targaryen, pero parece que las novedades están comenzando a llegar.

Tras revelar que en la temporada 2 de La Casa del Dragón habrá más dragones, parece que un nuevo fichaje ha llegado a la serie. A falta de confirmación oficial, un tweet compartido por la cuenta de Twitter House The Dragons asegura que el actor Tom Taylor se unirá a la nueva entrega de la serie dando vida al antepasado de Ned Stark, Lord Cregan Stark, también conocido como el Lobo de Invernalia. ¡Cuidado a partir de ahora hay SPOILERS!

Tal como relatan las novelas de George R.R. Martin, Cregan fue el Señor de Invernalia y jefe de la Casa Stark a lo largo de los reinados de los reyes Viserys I, Aegon II, Aegon III y Daeron I Targaryen. Además, ejerció como Mano del Rey de Aegon III tras los hechos ocurridos en la Danza de los Dragones.

Teniendo en cuenta el final de la temporada 1 de la serie, Rhaenyra Targaryen envió al norte a su hijo Jacaerys Velaryon con el objetivo de conseguir que más aliados se unieran a su bando en su lucha contra la reina Alicent y sus seguidores por lo que, de mantenerse fiel a las novelas, Cregan se convertiría en un gran e importante aliado de Rhaenyra.

El joven actor de 22 años ha recorrido una gran carrera en la industria logrando un papel protagonista en la adaptación a la gran pantalla de la novela homónima de Stephen King, The Dark Tower. Además, Taylor también ha aparecido en Doctor Foster, El Niño que puedo ser Rey y The Bay, e interpretó a Uhtred en la serie The Last Kingdom. Seguro que su cara te resulta familiar.

Mientras esperamos más novedades de la temporada 2 de La Casa del Dragón, puedes ir haciendo boca recordando a todos los dragones que han aparecido hasta la fecha en la serie en el vídeo de arriba.