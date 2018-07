'Weeds', desgastada y sin rumbo, renueva por una inesperada octava temporada

El pasado diez de noviembre toda la blogosfera de series americanas se quedó de una pieza cuando Showtime comunicó, vía nota de prensa, que 'Weeds' renovaba por una octava temporada. La pasada Season Finale se emitió a finales de septiembre, por lo que muchos interpretaban el largo silencio de la cadena como una cancelación segura. Pero nada más lejos de la realidad, la cadena de cable premium no sólo la ha renovado por una tanda de capítulos que se emitirán en 2012 sino que se reserva un as en la manga y no especifica si se trata de la última temporada de la serie.



Lo cierto es que visto el nivel actual de 'Weeds' poco importa que se trate de la última temporada o no. Han dado tantos giros imposibles, tantas tramas disparatadas, tantos personajes extravagantes que vale cualquier cosa. Quizás este mundo surreal y propio que se ha creado en 'Weeds' sea lo que le ha mantenido a flote tantos años. Se trata, contra toda lógica televisiva, de la comedia más vista del canal, aunque hace ya varias temporadas que los premios y la crítica se han olvidado de la serie, pero no así el público.



Cliffhanger en la séptima temporada

La pasada temporada se desarrolló por completo en la ciudad de Nueva York, donde vimos cómo Nancy Botwin se las tuvo que apañar para introducirse en el tráfico de marihuana sin violar su libertad condicional. Su ambición, ilimitada, la llevó a enfrentarse con su propio hijo y competir ambos por el mercado de los consumidores de marihuana en la gran ciudad. No es que la temporada estuviese bien o mal, simplemente era una locura tras otra y aunque 'Weeds' ha perdido por completo su brillo inicial (las temporadas ambientadas en Agrestic) sigue entreteniendo.



En el último capítulo Nancy y su hijo Silas hacían las paces, el pequeño de la familia, Shane, se hace miembro de la policía para proteger a su familia y todos se van a vivir con la odiosa hermana de Nancy, Jill. En la última escena de la serie un punto láser de color verde apunta a la cabeza de la señora Botwin y se escucha un disparo cuando la imagen ya ha fundido a negro. ¿Quién ha disparado? ¿Está herida la matriarca más desnaturalizada de la historia de la televisión? ¿Cómo continuará la octava temporada?



Seguramente el cliffhanger se resuelva pronto y rápidamente todos se pongan manos a la obra con la siguiente operación de venta de hierba para sobrevivir. Los guionistas ya han salido de peores situaciones en temporadas pasadas, así que ahora se trata de darle una vuelta más, la enésima, a esta retorcida comedia de humor negro.



Es difícil que la serie dure mucho más, pero nos hemos equivocado tanto y la serie ha sido cancelada tantas veces, que ya no me atrevo a decir nada. Puede que termine el próximo año o que consiga mantenerse en antena durante 20 temporadas. Con 'Weeds' nunca se sabe. Eso es lo bueno y lo malo de la serie.