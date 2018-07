'True Blood': el ejemplo de promoción perfecta

El 11 de septiembre de 2011 se emitió el último capítulo inédito de 'True Blood'. Más de 5 millones de espectadores, una cifra espectacular para una cadena cable, lo siguieron. Desde entonces han transcurrido 9 meses y HBO, cadena de referencia mundial, no ha dejado descansar a los fans con múltiples joyas promocionales.



En enero de 2012 se lanzó un teaser, sin imágenes de la serie, con un montaje que a través del subsuelo iba surgiendo la frase "nada permanece enterrado para siempre en Bon Temps". Hacía referencia al personaje de Edgington, resucitado en la última Season Finale. Desde entonces el goteo ha sido constante. En marzo lanzaron una serie de vídeos con el título "no puedes escapar de tu pasado" en el que a través de las casas de Billie, Sookie y el bar Merlotte se escuchaban frases míticas de la serie.



Y así han continuado hasta el mes de mayo en el que la campaña promocional se ha hecho más intensa y hemos vivido un goteo casi diario de piezas nuevas. Uno de los mejores ha sido el vídeo "Don’t Cry", en el que se intercalan lágrimas sangrientas de los vampiros con las del resto de los mortales. A través de este montaje se plasma perfectamente el estilo de 'True Blood' que sabe mezclar erotismo, amor, humor y drama como ninguna otra ficción.







Las fotografías son incontables y han lanzado carteles promocionales por personajes, y otros tantos con la fecha de estreno que juega con distintas imágenes recurrentes de la serie. Pero el que más ha llamado la atención ha sido el cartel de "choca esos cinco" con una silueta de una mano cubierta de sangre. ¿Qué consiguen con esta artillería promocional? Que los fans tengan más ganas que nunca de ver qué ocurrirá en la quinta temporada y que el día del estreno se rompa el récord de audiencia de la serie (5,5 millones de espectadores).



No han dejado de lado las redes sociales y con el hastag #waitingsucks nos han metido a todos en el bolsillo. ¿Cómo no caer rendido a los pies de una serie que mima tanto a sus seguidores? Ni siquiera 'Mad Men' ha tenido tanto contenido tras los 18 meses de parón.

Con una campaña promocional basada en el erotismo y el imaginario de vampiros, queda claro que HBO confía en 'True Blood' como su serie de cabecera. Los vampiros de HBO venden mucho y han creado una imagen de marca muy potente. Los resultados de esta excelente campaña de promoción la veremos en la audiencia, que con toda seguridad será la más alta de su historia.