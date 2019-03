'The Killing': la cancelación imposible

Después de la tercera temporada, cuyo estreno fue una proeza tras la primera cancelación de la serie al final de la segunda, AMC decidió que no continuaba con 'The Killing', una serie que siempre se le ha resistido y que quizás no haya sabido vender bien desde la cadena que emite ficciones tan exitosas como 'The Walking Dead' o 'Breaking Bad'.



Los seguidores de la serie nos quedábamos sin un final definitivo para Sarah Linden, que en la tercera temporada, ponía fin, y para siempre, al caso de investigación que le marcó desde entonces y que arrastró durante toda la trama de Rosie Larsen. Finalmente, podremos ver a modo de temporada corta un final muy deseado.



El equipo de la serie, capitaneado por su creadora Veena Sud, volverá ponerse a rodar a principios de 2014. Por lo tanto, no serán capítulos escritos por guionistas ajenos a la serie, sino todo lo contrario. Con más virtudes que defectos 'The Killing' ha sido una gran incomprendida. Los fans se echaron a la yugular durante la segunda temporada, en la que el caso de Rosie Larsen volvió a protagonizar la trama principal. Quizás no fue lo más acertado, pero tampoco fue una temporada para olvidar. Además sirvió de puente perfecto para la tercera temporada, que ha tenido varios capítulos brillantes. El cruce entre la trama de prostitución infantil, el condenado a pena de muerte y la vinculación final entre el asesino y Linden ha funcionado muy bien.



Al contrario que AMC, Netxflix (que ya puso dinero para que 'The Killing' tuviese tercera temporada) sí sabe escuchar a los espectadores y cerrará la serie con 6 capítulos. No necesitamos más. No esperamos la tercera resurrección.



Cuando menos lo esperábamos la serie vuelve a resucitar por segunda vez. El final será austero y gris, como todo en la serie, y servirá para que despidamos a 'The Killing', que ha sabido levantar el género criminal como hacía mucho tiempo que no se veía. Todo sea por ver a Linden con su (¿último?) jersey de lana y a Holder ofreciéndole un (¿último?) cigarro.