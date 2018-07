'The Good Wife': ocurre lo que nadie esperaba

Nadie lo había visto venir, ni un solo indicio así lo dejaba caer. Will Gardner, el auténtico amor de Alicia Florrick, se va para siempre del reparto de 'The Good Wife'. El vanidoso abogado muere durante un tiroteo en un juicio a manos de un joven acusado de asesinato por el que Will siente especial simpatía.



A través de en un comunicado, Michelle y Robert King (creadores de la serie) han explicado que el actor Josh Charles manifestó el año pasado la intención de abandonar la serie en busca de otros proyectos profesionales. Tal y como dice el matrimonio King podrían haberlo enviado a Seattle a ejercer la abogacía, pero no tendría sentido separar físicamente a Alicia de Will ya que, en algún momento, se dejarían llevar por la irresistible atracción que sienten el uno por el otro.



La elección de matar al personaje podrá gustar más o menos pero ante la decisión de Charles de marcharse se tenía que solucionar de un modo u otro. Y la mejor manera para que provoque consecuencias dramáticas de peso era hacerle morir en medio de la mayor distancia afectiva entre él y Alicia desde que comenzó la serie.



Pero para que nos aferremos a algo Will y Alicia se despiden. Primero se reconcilian en el brillante episodio anterior, en el que firman la paz dándose la mano. En el capítulo 15 ambos tienen su último encuentro en el lugar idóneo para la pareja: los tribunales de Chicago. Una breve conversación en la que Alicia, como muestra de la admiración que tiene hacia él, le confiesa que es el mejor abogado. Ambos mantienen un intenso juego de sonrisas, medias sonrisas y miradas. Una breve escena que resume de un golpe el espíritu de 'The Good Wife'.



Lo que ocurra ahora afectará a todos los personajes. Kalinda se queda sin su cómplice en el despacho de Lockhart and Gardner y Diane se queda sin su socio y amigo (con la consecuente pérdida de poder en el control del bufete). Pero el personaje que sufrirá las peores consecuencias será Alicia Florrick, que se recreará una y otra vez en esos flashbacks amorosos que le sirven como consuelo ante lo aburrido de su matrimonio con Peter.



No hay vuelta atrás. Ya no volveremos a ver a Will batallando en un juzgado, no habrá más miradas cómplices con Alicia ni tampoco podremos verle compitiendo con Peter por la señora Florrick. Es cierto que sin Will la serie lo tiene muy difícil para mantener su nivel, pero 'The Good Wife' ha demostrado más de una vez que sabe sorprendernos. Despidamos a Will y digamos hola a la nueva Alicia, que jamás podrá ser la misma.