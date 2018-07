Quiniela de los Emmy 2015

NÚMERO DE SERIE

Más que una quiniela, las porras de los Emmy para este año suponen una declaración de intenciones. Se trata de posicionarte, de optar por ‘Transparent’ en vez de ‘Modern Family’, de despedir por todo lo alto a ‘Mad Men’ o que ‘House of Cards’ consiga el título de mejor serie dramática. Este año no son unos premios Emmy cualquiera y mientras salimos de dudas (el próximo domingo se conocen los ganadores) he aquí una quiniela arriesgada y comprometida.