'Private Practice': cancelada pero con los deberes cumplidos

El 26 de septiembre de 2007 se estrenó 'Private Practice' ('Sin Cita Previa' en nuestro país) y desde luego nadie podía imaginar entonces que la serie duraría 6 temporadas y 111 capítulos, mucho más de lo habitual para cualquier ficción. La network ABC decidió estrenarla en miércoles en la franja estelar de las 9 de la noche. Y aunque al principio la audiencia respondió, más tarde se desinteresó por las aventuras de la doctora Montgomery en Los Angeles.



A mediados de la segunda temporada, la cadena decidió reubicarla los jueves a las 10 de la noche, justo después de 'Anatomía de Grey', la que sin duda era su ubicación natural. Estrategia que funcionó hasta que volvió a ser programada en la noche de los martes durante la temporada pasada. Desde entonces no ha logrado levantar cabeza.



A lo largo de estos seis años se han producido crossovers en una y otra serie, capítulos dobles, incorporaciones al casting... ABC ha intentado reflotar constantemente 'Private Practice', que era demasiado distinta y demasiado parecida a 'Anatomía de Grey' y ese ha sido, quizás, su mayor lastre. Los espectadores que ha mantenido durante las seis temporadas eran los más fanáticos de la serie madre, 'Anatomía de Grey'. Por lo tanto, era imposible que la serie lograra mayores cuotas que su predecesora.



La quinta temporada en la que Addison por fin logró ser madre (la excusa argumental que provocó el spin-off) hubiese sido el momento perfecto para finalizar la serie, pero la cadena y la propia Shonda Rhimes se empeñaron en alargarla una temporada más. El pasado verano la actriz aseguró que tras los primeros trece capítulos de la sexta temporada se marcharía de la serie y de nuevo, la cadena tuvo una gran oportunidad para anunciar que sería la temporada final. Ahora se ha visto obligada, por los bajos índices de audiencia, a cancelarla y ofrecer una peor imagen a los fans. No obstante, hay margen suficiente para cerrar la serie y otorgarle un final decente.



Desde luego el personaje de Addison Montgomery tenía mucho tirón en 'Anatomía de Grey', pero nadie, ni siquiera la propia y siempre pintoresca Shonda Rhimes, hubiese imaginado tanto. Se despide sin hacer historia en la televisión, sí, pero también dice adiós tras seis temporadas y más de 100 capítulos. Finaliza su recorrido acuciando un cierto desgaste, pero seguro que todavía Shonda tiene un as en la manga. Esperemos que Addison logre ser, de una vez por todas, feliz.