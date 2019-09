La isla misteriosa

¿Un grupo de diez desconocidos en una isla desierta? La imaginación vuela. ¿Podría ser la nueva 'Perdidos'? También hay un ojo que se abre y mira hacía lo desconocido. Un cartel en la playa indica que deben encontrar el camino de regreso, pero, ¿es eso posible, cómo conseguirlo? La isla parece gigantesca, ¿qué se oculta en ella? Un enigmático hombre con sombrero de cowboy (Bruce McGill, 'Rizzoli & Isles') asegura en el tráiler que "si haces algo malo, la isla se vengará". La isla mata. ¿También contará con su propio "humo negro", su fantasmal vigilante? Y añade: "Si mueres ahí dentro, también mueres aquí". ¿Hay dos realidades?

El grupo de extraños

'The I-Land', la miniserie de siete episodios de Netflix, creada por el director Neil LaBute ('En compañía de hombres'), cuenta con un reparto lleno de caras conocidas, como la televisiva Natalie Martinez ('La cúpula'), Kate Bosworth ('Perros de paja'), Alex Pettyfer ('Soy el número cuatro') y María Conchita Alonso ('Perseguido'). A diferencia de Jack, Kate y compañía, el grupo de extraños no parece haber interactuado antes. Es más, no recuerdan cómo llegaron a la isla ni saben quiénes son. Si no fue un accidente de avión, ¿qué pudo ocurrir? Ellos son los elegidos, pero, elegidos, ¿para qué? Cuando la amnesia desaparece, algunos comienzan a recordar su pasado.

El desafiante juego

¿Y si todo fuera un experimento, una experiencia inmersiva en un futuro distópico? Dos hombres vigilan la isla a través de varias pantallas de televisión. No sabemos si sólo observan o pueden intervenir. Los desconocidos se enfrentan entonces entre sí, se mienten, intentan sobrevivir. Comienzan a ver cosas extrañas, tal vez, sufren alucinaciones, se preguntan si no será todo una ilusión. Tendrán que comprender las reglas de la isla si quieren salir de allí y cada elección determinará el próximo desafío. “¿Crees que lo lograrán?”, pregunta uno de los doctores. El cowboy asegura que si fuera por él, no.

Las inevitables comparaciones

Además de la icónica 'Perdidos', 'The I-Land' puede recordar a otras series de ciencia-ficción que juegan con mundos alternativos. El cowboy vestido de negro bien podría salir en 'Westworld' y ser la isla un gigantesco parque de atracciones. El grupo permanece cautivo, aislado como en 'La cúpula'. De hecho, Chase (Martinez) toca lo que parece ser una pared invisible. Los extraños pronto se ven enfrentados pues temen ante la incertidumbre y parecen participar en una especie de 'Los Juegos del Hambre' aún más retorcido, donde se podría determinar (como en la brasileña '3%') qué candidatos merecen ser salvados. Es inevitable, por supuesto, pensar en la simulación virtual de 'Matrix' y en el desconcertante pueblo de 'Wayward Pines', aquel thriller con Matt Dillon, en el que sus habitantes, ignorantes, vivían protegidos de un mundo exterior que había cambiado hasta ser irreconocible y caótico. No sabemos si la miniserie será un éxito, pero todos estos enigmas invitan a darse un atracón seriéfilo.