'The Affair' llega a su final en la quinta temporada y te recomendamos que, si aún no estás al día, no sigas leyendo ya que esta entrada contiene SPOILERS sobre las anteriores entregas de la serie.

Anna Paquin en 'The Affair' | Showtime

1.¿DESCUBRIRÁ JOANIE CÓMO MURIÓ SU MADRE?

Al final de la cuarta temporada, Cole (Joshua Jackson) y su hija, Joanie, conducían hacía el atardecer. La quinta (y última) entrega de 'The Affair' comienza décadas después, con Joanie interpretada por la oscarizada Anna Paquin ('True Blood'). Joanie será pieza fundamental en la trama. Es una mujer preocupada por el medioambiente, especialista en Ingeniería Costera en Montauk, que regresa al pueblo para descubrir la verdad sobre la muerte de su madre, Alison (Ruth Wilson). Esto podría afectar a su relación con algunas de las personas que conoció en su infancia, como Noah (Dominic West). Joanie, que está casada con Paul (Lyriq Bent), se hará muy amiga de EJ (Michael Braun), el científico que podría darle las respuestas que busca sobre los orígenes de su propia depresión. Joanie comparte con esa madre que nunca llegó a conocer la misma insatisfacción existencial.

2. ¿QUÉ OCURRIRÁ CON EL ASESINO DE ALISON?

El fantasma de la muerte de Alison continúa. El espectador no sabía si había muerto de forma natural, por accidente, suicidio o asesinada hasta el final de la cuarta temporada. Nadie parecía sospechar del por entonces novio de Alison, Ben Cruz (Ramon Rodriguez), que en un ataque de ira la mató y arrojó su cuerpo al mar. La mayoría de los personajes se culparon de la tragedia, creyendo incluso que Alison se había suicidado. Además de Joanie, ¿quién más podría descubrir la verdad? ¿Cómo afectará a los protagonistas comprender que el

culpable de su muerte ha estado libre durante todos estos años? ¿Se le hará justicia, por fin, a Alison?

3.¿VOLVERÁN RUTH WILSON Y JOSHUA JACKSON?

'The Affair' contó con sus cuatro protagonistas originales, y sus respectivas narrativas llenas de contradicciones y malas elecciones, hasta la cuarta temporada. La cocreadora de la serie junto a Hagai Levi, Sarah Treem ('En terapia', 'House of Cards'), confirmó que, además de Ruth Wilson, Joshua Jackson no volvería como Cole, el primer esposo de Alison, algo que extrañó a los fans. Sin embargo, en algunas entrevistas la actriz ha alimentado todas las sospechas al no aclarar su salida de la serie e insinuar un posible regreso.

4.¿SIGUEN JUNTOS NOAH Y SU NOVIA?

Noah (Dominic West) se hace cargo de su familia en ausencia de Helen (Maura Tierney), tragándose su orgullo y sus celos. Durante la anterior temporada, el por siempre seductor profesor mantuvo una relación con Janelle (Sanaa Lathan), la directora del colegio en el que daba clases. Janelle regresa en esta entrega, además de su ex marido (Russell Hornsby). ¿Qué ocurrió entre Noah y Janelle durante este tiempo, acabarán juntos? Otra trama que quedó pendiente con respecto a Noah es la adaptación al cine del libro que escribió sobre lo que ocurrió en Montauk aquel primer verano.

5.¿QUIÉN ES EL NUEVO AMOR DE HELEN?

El cáncer terminal de Vik (Omar Metwally), cuya despedida de su mujer Helen (Maura Tierney) desde la cama del hospital anticipaba su destino, dejó abierta la puerta a la llegada de un futuro bebé de su vecina actriz, Sierra (Emily Browning), a la que dejó embarazada durante una aventura de una noche. ¿Volverá Vik en algún flashback, pudo ver a su hijo recién nacido antes de morir? Además, ¿cómo será ahora la amistad entre Helen y Sierra? Helen, que no tiene intención de regresar con Noah, el hombre que la abandonó por su ex esposa Alison, en esta entrega se enamorará de Sasha Mann

(Claes Bang), un carismático actor, alguien que le da todo aquello que siempre quiso tener, aunque pueda derivar en una relación tóxica como la que tuvo con Noah. Sasha estará involucrado en la adaptación de su novela ya que, en un giro meta que hará las delicias del espectador, Sasha interpretará a Noah en la ficción. Maura Tierney, que ganó un Globo de Oro, tiene sobrados motivos para lucirse de nuevo.

6. ¿QUÉ PASÓ TODO ESTE TIEMPO?

"En el momento en que las cosas se estabilizan, un encuentro casual con alguien del pasado desencadena nuevos acontecimientos". La sinopsis oficial de esta temporada no aclara qué ocurrió durante esas décadas de las que el espectador no sabe nada. Esta es la mayor de las incógnitas de esta última temporada que cuenta en su reparto con la actriz Jennifer Lason Leigh. ¿Qué hicieron todos estos años Cole, Noah y Helen, cómo les afectó la muerte de Alison, podrá redimirse Noah, se completará el rompecabezas finalmente…? Lo veremos.