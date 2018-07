Emmys 2017, lo mejor y lo peor

Lo mejor de los Emmy 2017

1. Los guiños del presentador a las series nominadas, como 'This Is Us', 'Stranger Things', 'Veep' y 'The Americans'. Y, especialmente, en un sketch posterior, desnudo, parodiando Westworld. En este gag, Jeffrey Wright, en el papel de Bernard Lowe, le preguntaba: “¿Te has cuestionado la naturaleza de tu realidad?". A lo que Colbert respondía: “Todos los días desde el 7 de noviembre," en referencia al día de las elecciones en las que ganó Donald Trump.

2. La ceremonia arrancó fuerte, tras el opening de Stephen Colbert, con la entrega del primer premio al mejor actor de reparto en drama a John Lithgow dado nada menos que por las cinco protagonistas de la miniserie favorita de la noche: 'Big Little Lies'.

3. La riñonera que lucía Jimmy Kimmel bajo la chaqueta de su esmoquin, donde guardaba chucherías y que mostró orgulloso cuando era entrevistado en la alfombra roja. Los Emmy no son los Globos de Oro, donde se come y se bebe, así que había que ir preparado.

4. La reunión sobre el escenario de Dolly Parton, Jane Fonda y Lily Tomlin, protagonistas de Cómo eliminar a su jefe (1980). Más allá del chiste del vibrador (Jane Fonda y Lily Tomlin crean uno especial para mujeres de su edad en 'Grace and Frankie'), ojalá Dolly Parton aparezca en la próxima temporada de esta divertida comedia.

5. El primer Emmy para Laura Dern (seis veces nominada) como actriz de reparto de miniserie por 'Big Little Lies'. Ha sido su año, con el revival de 'Twin Peaks' y su cameo en la divertdia Unbreakable Kimmy Schmidt. Tres registros absolutamente dispares.

6. Sean Spicer, ex jefe de prensa de Donald Trump, salió al escenario parodiándose a sí mismo. Cuando se iba, Stephen Colbert aludió a Melissa McCarthy, sentada entre el público, que había ganado un Emmy la semana pasada por interpretar a Spicer en el 'Saturday Night Live'.

7. Nicole Kidman, al recoger su primer Emmy a mejor actriz de drama por 'Big Little Lies', al recordar que este tipo de premios hacen más visible el problema del maltrato y que sólo por eso merecía la pena dejar de estar con sus hijos. Se lo decía a su marido, Keith Urban, que le miraba embelesado.

Lo peor de los Emmy 2017

1. 'Westworld', ¡con 22 nominaciones!, la distopía futurista compleja de HBO se fue con los bolsillos vacíos. Algo parecido le ocurrió a la popular Stranger Things y a la icónica Feud (ambas con 18).

2. Triunfaron personajes desagradables, como el de Alexandre Skarsgard, primer Emmy como actor de reparto en miniserie por su personaje de maltratador en 'Big Little Lies', y el de Ann Dowd (The Handmaid’s Tale), primer Emmy de la veterana actriz, que interpreta a una de las guardianas implacables de las criadas.

3. 'Veep' repitió como mejor comedia y Julia Louis-Dreyfus (con 23 nominaciones y ya 10 Emmy) volvió a ser la mejor actriz logrando un hito insólito: es la única actriz con seis Emmy por la misma serie, uno por temporada. ¿No hay series cómicas ni actrices de comedia que la puedan desbancar?

4. 'The Crown', la que podría haber sido la nueva 'Donwnton Abbey', sólo rascó el Emmy para su primer ministro, John Lithgow.

5. Donald Trump no tuiteó, algo que el presentador le pidió al presidente con ganas. Tampoco lo hizo cuando Alec Baldwin ganaba su tercer Emmy como actor de reparto por imitarle en el 'SNL'. Hubiera sido uno de los momentazos de la gala.

6. El número musical de la actriz y cómica Rachel Bloom, protagonista de 'Crazy Ex-Girlfriend', que quedó un poco deslucido, después de la parafernalia que el presentador había montado con el opening inicial.

7. Kevin Spacey parecía que tenía su Emmy asegurado por 'House of Cards' (la serie en streaming con más nominaciones) tras haber estado nominado hasta en 11 ocasiones y no haberlo ganado nunca. Pero se lo llevó Sterling K. Brown ('This Is Us'), el segundo tras su victoria el año pasado por la serie sobre OJ Simpson. Todo un carrerón.