Los 10 mejores personajes de series de 2020

1. Cristina Ortiz, la Veneno en 'Veneno'

Lo primero que uno piensa cuando ve la serie de Javier Calvo y Javier Ambrosi es que Daniela Santiago parece haber nacido para interpretar a Cristina Ortiz, la Veneno. Esta mujer, un icono televisivo que sufrió tras las cámaras, carne de cañón mediática, parece haber encontrado en esta ficción el homenaje que sus seguidores clamaban desde su trágica muerte, fatídico desenlace que la hizo parecer un juguete roto de la televisión. Con toques de comedia y drama, la Veneno se convierte en un personaje cercano, incluso para aquellos que no vivieron de primera mano aquellos años del Mississippi. Pero es que además la ficción acompaña al personaje durante distintas etapas de su vida, siendo interpretada también por Jedet e Isabel Torres. La serie abraza al perdedor, al personaje canalla, pero cuya autenticidad la hace única. Parte del éxito de esta mirada a su figura reside en Paca la Piraña, otro de los grandes personajes televisivos de este 2020. Siempre graciosa, sus hilarantes comentarios llegan en el momento adecuado, celebrando la vida, tal y como hubiera querido la incomparable Veneno. Ya tienes la serie completa en ATRESplayer Premium.

2. Baby Yoda en 'The Mandalorian'

Imposible no enamorarse del renacuajo verde. La primera temporada nos pilló desprevenidos. Sentó las bases de la historia de Mando en el universo Star Wars pero no fuimos conscientes del potencial de Baby Yoda, el verdadero protagonista de este revival de Jon Favreau. Fue tal la reacción del fan que nos inventamos hasta su nombre. ¿Niño, qué Niño? En la segunda entrega, las expectativas estaban bien altas. El poder de la Fuerza llegó para quedarse cuando descubrimos que la vida de Grogu, su verdadero nombre, sí que estaba en peligro. Qué mal nos lo hizo pasar Moff Gideon, el villano, y qué final emotivo para una criatura que a pesar de vivir en una galaxia muy muy lejana parece que siempre estuvo entre nosotros.

3. Ted Lasso en 'Ted Lasso'

De primeras parece el cuñado que te señala con el dedo y te dice que no te preocupes que él tiene la solución a todos tus problemas. Sin hacer mucho ruido llegó Jason Sudeikis, cómico del Saturday Night Live, para demostrarnos que en este aciago 2020 el buenrollismo nos haría mucho bien. El entrenador norteamericano que aterriza en Reino Unido dispuesto a salvar a un equipo de fútbol cuya dueña quiere hundir realmente es un tipo sin dobleces, optimista y risueño. Su forma de encarar la vida, aunque con sus altibajos, te reconcilia con el ser humano, porque Ted Lasso es un tipo con buenas intenciones, que no se toma a mal las críticas, que aprende y huye de los prejuicios. El karma hace su efecto y acaba por demostrar que trabajando en equipo se llega más lejos. A pesar de no ser una serie que invente nada, ha sido tal su impacto que ha renovado por dos temporadas más.

4. Ana Milán en 'ByAnaMilán'

Fue una de las reinas de los directos de Instagram durante el confinamiento. Su desbordante creatividad y chispeantes comentarios se trasladaron a esta serie, una especie de manual o guía de supervivencia para mujeres desesperadas. La locuaz actriz se autoparodia a sí misma, alternando realidad y ficción. El desparpajo de los comentarios de Ana Milán y sus análisis al detalle la alejan de una Bridget Jones al uso, pasando por todos los escalones del abandono cuando su prometido desaparece, lo que da pie a un sinfín de reflexiones sobre el amor y especialmente el desamor. De la sorpresa al desconocimiento, de la duda a sentir culpabilidad, del reproche a la desolación… Ana Milán nos descubre que hay que priorizar necesidades, desmitificar las relaciones sentimentales y mirar de frente a la adversidad sin perder la sonrisa. Enamórate de ella en ATRESplayer Premium.

5. Esther Shapiro en 'Unorthodox'

En esta miniserie de cuatro episodios una mujer menuda huye a Berlín escapando de una comunidad judía ultraortodoxa en el barrio neoyorquino de Williamsburg. Desde que vemos por primera vez a Esther Shapiro, interpretada por la actriz Shira Haas, nos ponemos de su lado, queremos protegerla y no entendemos por lo que está pasando, la magnitud de su odisea. Sin oscuros dramas ni lacrimógenas escenas, la positiva adaptación de la autobiografía de Deborah Feldman destapa una historia de superación en la que se muestra un entorno y costumbres pocas veces visto (el de la comunidad Satmar). La tenacidad de la joven y su fuerza interior le llevarán a romper con lo establecido, a buscar la libertad y su propósito en la vida, alejada de una lamentable situación que viven muchas mujeres atrapadas en el fanatismo religioso. Su personaje demuestra que querer es poder.

6. Beth Harmon en 'Gambito de dama'

Otra de esas ficciones que han dado mucho más de lo que se esperaba de ellas. Sobre todo por su protagonista, una chavala huérfana que encuentra en el ajedrez una vía de escape a su soledad. Asistimos a la evolución de Beth (Anya Taylor-Joy), un genio del tablero que compite en un mundo reservado a los hombres en la década de los 60 mientras lucha contra su adicción al alcohol y a las pastillas. Mover ficha encuentra aquí su simbolismo, porque Beth supera la adversidad mientras busca desesperadamente ese hogar que nunca tuvo. Una historia de superación en la que la protagonista aprende a perfeccionar sus jugadas y va conquistando espacios hasta ese momento impensables. Por el camino Beth, tan elegante y tímida como autodestructiva, nos cautiva a través del ajedrez, haciendo que parezca un juego de lo más emocionante. Tal es así que las ventas del juego se dispararon tras su estreno.

7. Arabella en 'Podría destruirte'

Atrapa de principio a fin. La serie sumerge al espectador en la cultura de las drogas a través de un caso de violación. Y lo hace con un enfoque nuevo, analizando el drama desde una perspectiva fresca y optimista. El principal gancho de esta serie es su carismática protagonista, la víctima del abuso, que no recuerda lo sucedido y que se empeña en averiguar qué pasó. Porque Arabella, sin vergüenza y sí con mucho espíritu combativo y de compromiso, no dudará en compartir las secuelas de lo sucedido dando voz sin tapujos a muchos temas de los que en ocasiones no es fácil tratar. Más allá del trauma y del quién lo hizo (el punto adictivo de lo que tiene la serie de thriller) se encuentra el día a día de Arabella (Michaela Coel) y sus amigos, cómo ligan, cómo usan las redes sociales, cómo lidian con el fracaso tanto personal como profesional… Cada episodio va aportando más información al espectador sobre unos chavales confusos que dudan en sus elecciones y que no saben cómo encajar en muchas ocasiones.

8. Margaret Thatcher en 'The Crown'

Gillian Anderson en 'The Crown' | Netflix

Es cierto que la cuarta temporada de 'The Crown' entra de lleno en los 80 y se ceba con una futura Lady Di a la que la familia real ningunea a su antojo. Pero si hablamos del personaje más sorprendente por su interpretación este es el de Margaret Thatcher encarnada por una estupenda Gillian Anderson, con su pelucón lacado, sus prótesis en la cara y el cuello ladeado, como si andara de lado. La primera mujer en conseguir ser primera ministra de Reino Unido mantiene unos cara a cara de lo más tensos con la reina Isabel, con la que la Dama de Hierro siempre tuvo sus más y sus menos. Dos mujeres poderosas a cara de perro que a pesar de compartir edad y casi la misma forma de entender la vida trataron sus respectivos asuntos de forma muy dispar. La Thatcher es mostrada como una adicta al trabajo que no veía con buenos ojos la vida ociosa de la familia real y que se mantuvo once años en el poder tomando algunas decisiones de lo más ambiguas.

9. Luisita y Amelia en #Luimelia

La serie, fenómeno viral, sigue demostrando que "Amar es para siempre", como ya anunciaba la serie original. Luisita y Amelia (Paula Usero y Carol Rovira) dieron el salto de los años 70 a 2020 y engancharon a la audiencia gracias a sus aventuras, que muestran ciertos estereotipos relacionados con el empoderamiento de la mujer. La serie, una referencia indiscutible del colectivo LGTB, se recrea en la enorme química que transmiten ambas actrices, cuyos personajes representan de forma positiva y natural la homosexualidad. Ya hay confirmada una tercera entrega de seis episodios que se estrena en enero en la que la pareja intentará averiguar casi rozando la obsesión si la relación de dos de sus vecinas maduras es de amistad o hay algo más. Puedes ver las dos primeras temporadas de ATRESplayer Premium aquí.

10.Atticus Freeman en 'Territorio Lovecraft'

'Territorio Lovecraft' | HBO

Basada en la novela de 2016 de Matt Ruff, la serie es un metahomenaje al universo de H. P. Lovecraft que sigue los pasos en los años 50 de Atticus Freeman (Jonathan Majors), un ex combatiente cuya misión es encontrar a su padre desaparecido. Su viaje por carretera se convierte en una pesadilla, en una lucha por sobrevivir ante los horrores racistas de la América blanca en tiempos de las leyes Jim Crow, que perpetuaban la segregación racial. Los mejores momentos del personaje están relacionados con la magia y los viajes en el tiempo, pues 'Territorio Lovecraft' es una alucinante amalgama de géneros, desde el drama denuncia al gore, pasando por la comedia negra, la fantasía y el terror. Junto a los monstruos de carne y hueso ataviados con caperuza blanca, Atticus se tendrá que enfrentar a otros engendros que parecen surgidos de la imaginación más enfermiza. Atticus se convierte así en uno de los héroes televisivos que reclamaba este 2020, en el que han resonado con fuerza las palabras de George Floyd ("no puedo respirar"), que también se escuchan en esta insólita serie.