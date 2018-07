Nominaciones a los Globos de Oro: sorpresas, decepciones y curiosidades

Las sorpresas

1. ‘Transparent’ da la campanada: Estaba claro que los premios entregados por los periodistas extranjeros acreditados en EE.UU. no iban a hacer oídos sordos a la original y sensible serie de Amazon, que consigue doble nominación: mejor comedia y mejor actor para el grandísimo Jeffrey Tambor.

2. ‘The Affair’: excelente acogida. La nueva serie de Showtime está de enhorabuena y logra nominación a mejor drama y también para sus dos actores protagonistas: Ruth Wilson y Dominic West.

3. Los 'guilty pleasures' al poder: Por más que les pese a algunos, Viola Davis logra una más que merecida nominación por la excesiva ‘How to Get Away with Murder’. Pero lo más sorprendente ha sido la inesperada nominación de ‘Jane the Virgin’ como mejor comedia y otra senda nominación para su protagonista, Gina Rodriguez.

4. ‘Olive Kitteridge’: el triunfo de la calidad. Mejor miniserie, mejor actriz de miniserie para Frances McDormand y mejor actor de reparto para Bill Murray. Tres nominaciones imprescindibles para la mejor mini serie del año.

5. ‘Downton Abbey’: inquebrantable. Por más años que pasen, la serie inglesa sigue estando muy presente en los principales premios norteamericanos. En esta edición, el serial consigue dos nominaciones: mejor drama y actriz de reparto.



Las decepciones

1. ‘The Big Bang Theory’ y ‘The Walking Dead’: de vacío. Ni una sola nominación para la comedia y la serie dramática más vistas de Estados Unidos.

2. ‘Mad Men’: la ausencia imperdonable. ¿Realmente ‘Mad Men’ merecía este ninguneo? ¿Ninguno de sus actores merecía estar nominado? Una ausencia imperdonable e incomprensible.

3. Julia Roberts se queda fuera. ‘The Normal Heart’ (de Ryan Murphy) logra nominación como mejor miniserie, mejor actor para Mark Ruffalo y mejor actor de reparto para Matt Bomer. Su compañera de casting, Julia Roberts, no consigue colarse en la quiniela, algo que sí logró en los últimos Emmy.

4. Que Christine Baranski no esté nominada como mejor actriz de reparto por ‘The Good Wife’ es una decepción en mayúsculas.

5. ‘The Leftovers’ no ha conseguido ni una sola nominación. Ni siquiera lo ha logrado la gran Carrie Coon por su extraordinaria interpretación de Nora.



Las curiosidades

1. ‘Fargo’ es la ficción más nominada: logra cinco nominaciones en las categorías de miniserie, cuatro de ellas para sus principales actores y una como mejor miniserie. Le siguen ‘True Detective’ con 4 nominaciones y en tercer lugar empatan ‘House of Cards’, ‘Orange Is The New Black’, ‘The Affair’ y ‘The Good Wife’ con tres nominaciones cada una.

2. ‘Game of Thrones’ logra una sola nominación: mejor serie dramática. En cambio, no consigue ninguna nominación para sus actores.

3. ‘True Detective’: si en los Emmy compitió en la categoría de drama y quedó derrotada ante ‘Breaking Bad’ en los Globos de Oro hará lo propio en miniserie. En esta ocasión, su enemiga será ‘Fargo’.

4. Uzo Aduba logra su primera nominación a los Globos de Oro por su papel de Crazy Eyes en ‘Orange is The New Black’.

5. ‘Shameless’, en su cuarta temporada, consigue su primera nominación a unos Globos de Oro. Se estrena en los premios con la nominación de William H. Macy como mejor actor cómico.