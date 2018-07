Nominaciones de los Globos de Oro: heterodoxia ante todo

Comedia

Son más que lógicas y evidentes las nominaciones de ‘Orange Is The New Black’, ‘Sillicon Valley’, ‘Veep’ o la ganadora del año pasado, ‘Transparent’. Menos sentido tiene que una serie tan mediocre como ‘Mozart in the jungle’ esté nominada y hayan dejado fuera a ‘Girls’, muy apreciada por los Globos de Oro. La sorpresa la ha dado una gran desconocida, ‘Casual’ (emitida en Hulu).



En cuanto a actrices, los Globos de Oro le están cogiendo gusto a The CW y si el año pasado dieron la campanada con el premio para Gina Rodriguez (que vuelve a estar nominada por ‘Jane the Virgin’), este año lo han hecho con la nominación de Rachel Bloom, que se defiende muy bien en la floja ‘Crazy Ex-Girlfriend’. Las otras actrices nominadas son tres grandes de la pantalla: Jamie Lee Curtis por ‘Screem Queens’, Lily Tomblin por ‘Grace and Frankie’ y Julia Louis-Dreyfus por ‘Veep’.



El actor del año pasado no podía ser otro que Jeffrey Tambor por ‘Transparent’ que ha vuelto a estar nominado. No tiene contrincantes fuertes, salvo si dan la sorpresa Aziz Anzari por ‘Master of None’ o Patrick Stewart por ‘Blunt Talk’. Los otros dos actores, Gael García Bernal (‘Mozart in the Jungle’) y Rob Lowe (‘The Grinder’) están muy por debajo de lo esperado para un ganador.



Drama

La categoría de mejor drama es, desde luego, la que mayores sorpresas contiene. ¿De verdad series como ‘Outlander’ o ‘Empire’ merecen estar nominadas? Tampoco se entiende que ‘The Affair’, ganadora del año pasado se haya caído de la lita o que tampoco esté ‘House of Cards’. Pero sin duda es la ausencia de ‘Mad Men’ la que más clama al cielo. Repite, por tercera vez, ‘Juego de Tronos’. Las laureadas ‘Mr. Robot’ y ‘Narcos’ también están nominadas como mejor drama del año.



Jon Hamm puede ganar su segundo globo dorado por la última temporada de ‘Mad Men’. No lo tendrá fácil porque Bob Odenkirk (‘Better Call Saul’) o Wanger Moura (‘Narcos’) pueden seducir a los críticos que otorgan los premios. Por su parte Rami Malek merece y mucho su nominación por ‘Mr. Robot’. Un año más repite Liev Schreiber por ‘Ray Donovan’.



En las actrices nominadas el batiburrillo de estilos tampoco se queda corto. La ganadora de 2013 Robin Wright vuelve a optar al premio por su gran papel en ‘House of Cards’, y también repite Viola Davis por ‘How to Get Away With Murder’. Pero como los Globos de Oro no suelen repetir lo más seguro es que ganen algunas de las nuevas nominadas: Caitriona Balfe por ‘Outlander’, Eva Green por ‘Penny Dreadful’ o la excesiva Taraji P. Henson por interpretar a la gran Cookie por ‘Empire’.



Miniserie, TV Movies

A pesar de tener una audiencia muy mala, ‘American Crime’ ya fue favorita en los Emmy y lo vuelve a ser en los Globos de Oro. Nominación obligada para la quinta temporada de ‘American Horror Story: Hotel’ y la segunda de ‘Fargo’. Muy acertada han sido las nominaciones de ‘Flesh & Bone’ y la inglesa ‘Wolf Hall’.



La nominación más esperada ha llegado y Lady Gaga opta a mejor actriz de miniserie. Tiene competidoras tan fuertes como Felicity Huffman por ‘American Crime’ o Kirsten Dunst por ‘Fargo’. Menos posibilidades tienen Queen Latifah por la tv movie ‘Bessie’ o Sarah Hay por ‘Flesh & Bone’.

Los actores tienen en Oscar Isaac, impecable en la miniserie de HBO ‘Show Me a Hero’, su mayor competidor. El resto de nominados son más que merecidos, especialmente Idris Elba por ‘Luther’ y Mark Rylance por ‘Wolf Hall’.



Actores secundarios

En esta categoría, los Globos de Oro mezclan comedia, drama y miniserie en el mismo saco. Por este motivo, comparten nominación la ganadora del año pasado Joanne Froggatt (‘Downton Abbey’) y la gran Uzo Aduba por ‘Orange is The New Black’. El resto de actrices merecen igualmente el premio: Regina King (‘American Crime’), Judith Light (‘Transparent’) o Maura Tierney (‘The Affair’).



En 2014 Matt Bomer dio la sorpresa con ‘The Normal Heart’ y en esta ocasión el ganador podría ser Chirstian Slater (‘Mr.Robot’) o Tobias Menzies (‘Outlander’). Alan Cumming vuelve a estar nominado por ‘The Good Wife’ y Damian Lewis por ‘Wolf Hall’.