Las networks sacan toda su artillería para conseguir audiencia en los sweeps

Estos rastreos detallados de la audiencia sirven, sobre todo, para regular las tarifas del mercado publicitario en las networks americanas (ABC, CBS, NBC, FOX y The CW). Por este motivo se preparan episodios especiales, estrellas invitadas y promocionan de forma más intensa sus nuevas series a la vez que refuerzan las veteranas. Se trata de un mes en el que la competitividad es especialmente dura. ¿Qué ocurrió en 2010?



En la temporada pasada se produjo un dato muy curioso durante los sweeps, ya que sólo un estreno, 'Mike & Molly' de CBS, consiguió aparecer en la lista de los diez espacios más vistos durante el mes de noviembre de 2010. Además se confirmó lo que ya es una tónica habitual de los espectadores estadounidenses: las comedias prevalecen sobre los dramas. De los seis primeros puestos de la lista, cinco fueron comedias y todos superaban la barrera de los 4 puntos de rating en público de 18 a 49 años.



'Glee', 'Modern Family', 'The Big Bang Theory', 'Two and a Half Men' y 'Anatomía de Grey' fueron los cinco espacios más vistos durante los sweeps del año pasado. ¿Seguirá este año la audiencia el mismo patrón? Es difícil de predecir, pero todo indica a que en 2011 'Modern Family' será la serie más vista y que 'Glee' descenderá unos cuantos puestos. Por su parte 'The Big Bang Theory' y 'Dos Hombres y Medio' se mantienen muy fuertes, pero seguro que '2 Broke Girls' y 'New Girl', dos estenos cómicos, reclaman su hueco en la lista.



En drama no parece que más allá de 'Once Upon a Time' (ABC) vaya a aparecer ningún otro estreno como el más visto del mes. Está claro que el espectador prefiere una sitcom de 20 minutos con la que se pueda reír sin más pretensiones que cualquiera de los numerosos dramas que hay dentro de la oferta de ficción en Estados Unidos.



¿Qué novedades podremos ver en 2011?

Además de los especiales por el Día de Acción de Gracias, en el que las series dejan paso a shows como 'A Very Gaga Thanksgiving' en ABC, hay un amplio abanico de novedades. La conocida actriz Jamie Lee Curtis participará el episodio de 'NCIS' que CBS emite el 8 de noviembre. Lo mismo hará Sarah Michelle Gellar, que pondrá su voz en 'American Dad' de FOX.



Una nueva comedia, 'I Hate My Teenage Daugther' irrumpe en la programación americana durante los sweeps el 30 de noviembre. Se trata de una sitcom en la que dos madres odian a sus hijas adolescentes. FOX ha programado su nueva serie para la noche de los miércoles, y la emitirá justo después de 'The X Factor', renovado recientemente para una segunda temporada. Y en el cuarto capítulo de 'Once Upon a Time' conoceremos a Cenicienta, la mítica princesa de cuento que estará interpretada por Jessy Schram ('Veronica Mars', 'Falling Skies').



No es que los sweeps de noviembre determinen el futuro de la temporada pero desde luego si es un buen test para conocer el buen o el mal estado de las series en emisión. Muchas salen reforzadas con los capítulos especiales que se emiten durante este mes y consiguen algún que otro punto extra de audiencia, mientras que otras se hunden más y van directas hacia la temida cancelación. En unas semanas saldremos de dudas.