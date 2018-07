Hermanos de Sangre: impecable y perfecta a todos los niveles

La historia se centra en el Teniente Richard Winters (Damian Lewis), sobre cómo entrena a la división Easy y su traslado a Inglaterra para batallar junto a los países aliados. Todos los miembros de la Easy Company son voluntarios, por lo que la carga emocional de los personajes es mucho mayor. Los soldados dejan atrás a sus familias para luchar, a petición propia, por su país. El comienzo del primer episodio muestra a los auténticos combatientes contando sus experiencias reales durante la II Guerra Mundial. Sólo por la intensidad de los testimonios ya merece la pena ver el episodio completo.



El primer capítulo ya evidencia una realidad: la serie, a nivel técnico y artístico, es impecable. Desde el primer minuto se notan los más de 125 millones de dólares que Hermanos de Sangre tuvo de presupuesto, más otros tantos para promoción. Las escenas están cuidadas al extremo, el vestuario acompaña, el sonido es magnífico y el producto final es excelente. Con esta calidad el espectador se traslada a los años 40 sin problema y acompaña a los soldados durante su duro entrenamiento. Sólo las grandes producciones consiguen el efecto de arrastrar al espectador hasta el corazón de la historia.





Hermanos de Sangre comienza por los primeros días de entrenamiento de la Easy Company. El capitán Herbert Sobel (David Schwimmer) está al mando de la división, tiene un estilo autoritario y ganas de sobresalir por encima de los demás, cueste lo que cueste. El desprecio de sus compañeros a los métodos de Sobel, llevará al Capitán fuera de la Easy Company. En su lugar el Teniente Richard Winters, de estilo completamente distinto, se hará cargo a partir de ahora. Un ejemplo de la diferencia entre ambos es la escena en la que Winters ayuda a todos sus soldados a subir al avión en Inglaterra.



La mayoría de películas y series bélicas suelen tener una realización acelerada, cámara en mano y tiroteos abundantes. No ocurre así en Hermanos de Sangre. La mini serie huye de los tópicos habituales y ofrece un estilo distinto, limado en cada plano. Se trata de una puesta en escena creada para explorar a través de la psicología de los personajes, de ahí que abunden los primeros planos y los medios. Se trata de un estilo cinematográfico que sitúa a Hermanos de Sangre al mismo nivel, o incluso superior, que el de muchas películas.



La mini serie obtuvo 19 nominaciones a los premios Emmy, de los que ganó 6, entre ellos premio a la mejor miniserie, casting y dirección. No es para menos. Hermanos de Sangre es de esas series que disfrutas a cada minuto, de la que no quitarías ni un solo plano. Ahora tenemos la oportunidad de disfrutar de esta pequeña gran obra de arte en abierto. No todos los días se emiten productos de tanta calidad en la pequeña pantalla patria.