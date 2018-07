Globos de Oro 2018: 11 claves de los premios más feministas

1. Negro sobre rojo

El color de la noche no fue otro que el negro que tiñó la alfombra roja de los Globos de Oro. Infalible en las red carpets de medio mundo por otros motivos menos polémicos, el negro se convirtió en el guiño silencioso (#metoo) en señal de protesta contra los abusos sexuales en Hollywood. Muchos hombres lucieron también en el esmoquin el eslogan de la plataforma "Time’s Up" en este particular "funeral" en homenaje a las víctimas de acoso sexual. "La pobreza es sexista" fue la llamativa frase que se pudo leer en la camiseta negra de la actriz de Nashville, Connie Britton, que se apuntaba así a la iniciativa ONE Campaign, campaña organizada por Bono, el cantante de U2.

2. Opening combativo

El presentador Seth Meyers, popular, entre otras cosas, por ser el maestro de ceremonias de la cena de corresponsales de 2011 que alentó a Donald Trump a presentarse a la presidencia, no se mordió la lengua y arrancó diciendo: "2018: finalmente la marihuana es legal y el acoso sexual, no". Tuvo palabras para Woody Allen (que "cada vez las prefiere más jóvenes") y Harvey Weinstein, del que comentó que llegado su momento In memoriam dentro de 20 años sería el primer fallecido en "ser abucheado". Aunque lo más interesante fue el agradecimiento al trabajo de las mujeres en Hollywood: "Gracias a las mujeres por el trabajo que hacéis, vais a liderar el siguiente paso".

3. El speech de Oprah

El premio honorífico Cecil B. deMille a toda una carrera fue a parar a manos de la todopoderosa presentadora y actriz Oprah Winfrey que reivindicó en su discurso la figura de Recy Taylor, una mujer negra que fue violada en los años 40 por un grupo de hombres blancos y que murió en diciembre pasado. "Vivió en una época en la que a las mujeres no se las creía", explicó al referirse a todas las mujeres que durante mucho tiempo no fueron escuchadas cuando se enfrentaban a hombres poderosos. "Quiero que todas las mujeres que me están viendo sepan que un nuevo día está en el horizonte", concluyó.

4. Natalie Portman no se calla (ni Barbra Streisand)

Tras el emotivo discurso de Oprah subieron al escenario Natalie Portman y el director Ron Howard, para presentar el premio a mejor director. La actriz no dudó en dejar clara su postura ante las selección de este año. "Y estos son todos los directores hombres nominados", anunció. Barbra Streisand tampoco dejó pasar la ocasión para argumentar que "necesitamos más mujeres directoras nominadas. ¡Hay muchas más ahí fuera!".

5. Las parejas (activistas) de la noche

Volvieron Thelma & Louise, es decir, Geena Davis y Susan Sarandon, a pisar un escenario juntas. Momentazo también el de la pionera Carol Burnett presentando un premio junto a Jennifer Aniston. Pero lo más inaudito fue ver a parejas formadas por actrices y activistas de organizaciones feministas, como las formadas, entre otras, por Emma Watson y Marai Larasi; Meryl Streep y Ai-jen Poo o Michelle Williams y la fundadora del movimiento #metoo, Tarana Burke.

6. Sobre la brecha salarial

Jessica Chastain aprovechó su aparición sobre el escenario para apuntar que la mujer que se llevase el premio a mejor actriz de comedia recibiría un "23% menos de salario" con respecto a un hombre. "Aunque con todos los que hemos echado de Hollywood en estos meses no creo que haya problema de fondos", remató. Otra actriz que brilló por su elocuencia fue Debra Messing ([[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/objetivotv/temas/will_and_grace-1|||Will & Grace]]) en la alfombra roja, cuando respondió al canal E! sobre la elección del color negro, recordando cómo se quedó en shock al escuchar que dicho canal pagaba menos a las presentadoras mujeres que a los presentadores hombres.

7. Miniseries con protagonistas femeninas

En la categoría miniserie se alzó con el premio 'Big Little Lies', que competía con otras miniseries protagonizadas también por mujeres, como 'The Sinner' (con Jessica Biel); 'Feud: Bette and Joan' (Susan Sarandon y Jessica Lange); 'Top of the Lake: China Girl' (Elisabeth Moss y Nicole Kidman) y 'Fargo' (junto a Ewan McGregor, que ganó como mejor actor, Carrie Coon y Mary Elizabeth Winstead).

8. 'Big Little Lies', la gran triunfadora

Nicole Kidman, Laura Dern y Alexander Skarsgard (paradójicamente, interpretando a un marido maltratador) consiguieron su estatuilla por 'Big Little Lies' (HBO), mejor miniserie del año. "En 27 años de carrera, nunca he trabajado con otras mujeres… Y creo que es sólo el comienzo", dijo Reese Witherspoon. David E. Kelly, creador de la serie y marido de Michelle Pfeiffer, comentó: "A los que habéis hablado de acoso este año habéis sido muy valientes. Contaremos vuestras historias". Los actores galardonados no olvidaron el mensaje feminista. "Espero que podamos cambiar todo esto", aseguró Nicole Kidman. "He tenido el privilegio de trabajar con un reparto de mujeres extraordinarias", añadió Skarsgard. "Hay que fomentar una justicia reparativa y hay que proteger a nuestros hijos", afirmó Laura Dern.

9. 'El cuento de la criada', mejor drama

La adaptación de la novela de la escritora Margaret Altwood se alzó con el Globo de Oro a mejor drama y a mejor actriz dramática para Elisabeth Moss. La protagonista de 'The Handmaid's Tale' (Hulu) dedicó su Globo a "todas las mujeres valientes que han luchado por la igualdad y la libertad". "Fuimos las que no salíamos en los periódicos. Vivimos en los espacios blancos de las imprentas, entre las líneas de las historias", añadió Moss.

10. La sorpresa de la señora Maisel, mejor comedia

Dos Globos de Oro se llevó 'The Marvelous Mrs. Maisel' (Amazon): mejor comedia televisiva y actriz de comedia para Rachel Brosnahan, que interpreta a una ama de casa adinerada reconvertida en cómica de stand-up en los años 50. "Hay muchas historias de mujeres que merecen la pena contar", comentó la actriz al recoger su premio. La serie viene firmada por Amy Sherman-Palladino, creadora también de 'Las chicas Gilmore', que comentó: "A medida que las cosas se volvían más extrañas y espeluznantes en el reino de los depredadores sexuales, la idea de una mujer verdaderamente segura de sí misma, que toma el control de su vida, cuando su marido se va, adquirió un poco más de significado".

11. Y en cine…

Como colofón a una noche televisiva en femenino, ellas también estuvieron presentes entre las mejores películas del año: Tres anuncios en las afueras (mejor drama y guión) habla sobre una mujer, interpretada por Frances McDormand (mejor actriz drama que dijo: "Es importante que podamos formar parte de este cambio. Las mujeres no estamos por la comida, estamos aquí por el trabajo”), que busca desesperadamente que resuelvan el caso de su hija asesinada. Y 'Lady Bird', mejor comedia y actriz (Saoirse Ronan), dirigida por una mujer, Greta Gerwig (aunque no estuviese nominada a mejor dirección). Además, Allison Janney –que triunfa en televisión con la sitcom 'Mom'– se alzó con el premio a actriz de reparto en el biopic sobre la patinadora Tonya Harding, Yo, Tonya; y Diane Kruger ('The Bridge') aireó su noviazgo con Norman Reedus ('The Walking Dead') tras darle un beso al recibir el filme que protagoniza, 'In the Fade' ('En la sombra'), el premio a mejor película de habla no inglesa.