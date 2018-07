'The Marvelous Mrs. Maisel' es la mejor comedia en los Globos de Oro

'The Marvelous Mrs. Maisel' se ha coronado como la mejor comedia de la temporada, al menos según los miembros del jurado de los Globos de Oro. La serie creada por Amy Sherman-Palladino ('Las chicas Gilmore') ha logrado dos premios: el de mejor comedia y el de mejor actriz, para Rachel Brosnahan.

"Es un relato sobre una mujer complicada, brillante. Hay muchas historias de mujeres que merecen la pena contar. Que sigamos comprometidas con estos proyectos", ha dicho Rachel Brosnahan tras recoger su Globo de Oro.

Aziz Ansari se ha llevado el premio al mejor actor de comedia por la segunda temporada de 'Master of None'. "Estoy encantado de haber ganado. La razón por la que yo soy bueno en la serie es porque me vengo arriba con el equipo".