Número de Serie

El pasado. Todos nos acordamos no de uno, sino de varios capítulos de 'Friends' que guardamos con mimo en nuestra memoria catódica. No olvidaremos el descanso entre Ross y Rachel ni tampoco las canciones locas de Phoebe o el "¿Cómo va eso?" de Joey. Son los más conocidos pero todos tenemos momentos imposibles de olvidar.



Pero en el pasado de 'Friends' no todo es perfecto ni intachable. Hubo temporadas (sobre todo en la recta final) en las que las tramas se repetían o algunas que nunca se aceptaron por parte de los fans (como la relación entre Rachel y Joey). También se produjo un deslucimiento paulatino de Chandler, que al estar casado con Monica perdió parte de su atractivo como personaje. Aunque lo que sí nos dejó a todos contentos fue el gran episodio final, con el piso vació y el plano fijo sobre la puerta.



El presente. Sin 'Friends' no se conciben las tan de moda series de grupos de amigos. Su mayor heredera ha sido 'Cómo conocí a vuestra madre' que, a pesar de sus muchas diferencias, bebe directamente de la serie creada por Marta Kauffman y David Crane. Ambas comparten un mismo esqueleto argumental, que reducido a una línea cuenta la vida de un grupo de amigos a través de sus relaciones personales con un telón de fondo: un bar, llámese Central Perk o MacLaren's.



Otras han continuado su senda con menor suerte: la cancelada 'Happy Endings', la recién estrenada (y espantosa) 'Friends With Better Lives' o incluso 'Cougar Town', protagonizada por Courtney Cox. A estas tres se añaden unas cuantas más de las que ni siquiera recordamos su nombre.



El futuro. Hay series que no envejecen. ¿Acaso nos aburre ver un capítulo de 'Los Soprano' o de 'A Dos Metros Bajo Tierra'? Lo mismo sucede con 'Friends', que aunque a las comedias siempre se las ubique en lugar menor que a los grandes dramas, merecen ocupar un mejor lugar en la historia de la pequeña pantalla. Y visto lo visto, 'Friends' tendrá mejor vejez que todas sus herederas.



'Friends' es, junto a 'Sienfeld' y 'Fraiser', una de las 'sitcoms' fundamentales de la televisión. El mejor homenaje que podemos hacerle es recordar lo que 'Friends' ha sido, es y será.