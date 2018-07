El curioso caso de la renovación de 'Fringe'

1. Baja audiencia pero muy fiel: En su cuarta temporada 'Fringe' apenas ha sobrepasado los 3 millones de espectadores, unos datos que serían muy potentes en una network como The CW pero que son insuficientes para FOX. Es obvio que su emisión en viernes no la ha ayudado y que 1 punto en los demográficos de 18 a 49 años es una cifra demasiado baja para pensar en la renovación (la grabación de dos finales alternativos para la cuarta temporada apuntaba directamente a la desaparición de la serie).



Pero a pesar de esta pronunciada bajada en la audiencia, el DVR (visionado por DVD grabador) le ha dado un impulso notable. En el último capítulo del que se han publicado datos por DVR, 'Fringe' aumentaba su audiencia en un 80% y anotaba un 1,8 en demográficos de 18 a 49. Esta fidelidad constante ha sido una de las claves para su inesperada y a la vez esperada renovación.



2. Redes sociales: Los comentarios sobre los episodios de 'Fringe' en las redes sociales, especialmente en Twitter, demuestra que la serie tiene una comunidad de fans muy fuerte y que cada semana está presente en la redes de forma abrumadora.



Es cierto que los comentarios en las redes sociales o los 'trending topic' no dan dinero a las cadenas pero sí le dota de reputación online y fideliza a los fans más acérrimos de la serie.



3. Apoyo de la cadena. FOX siempre ha creído en 'Fringe'. Así lo demostró con la renovación de la cuarta temporada, cuando ya los datos de audiencia eran muy bajos y así lo acaba de demostrar hoy renovándola por una quinta y última.



De hecho el presidente de FOX, Kevin Reilly, ha realizado muchas declaraciones a favor de la serie y en este último comunicado que anuncia la renovación asegura que "los 13 últimos episodios nos dará la conclusión que sus apasionados y leales seguidores merecen, aunque el hecho de que se acabe sea amargo, será un excitante capítulo final".



4. Sindicación: En la televisión americana la sindicación es fundamental para obtener rentabilidad en una serie. La sindicación supone la venta de una ficción a otras emisoras y cadenas menores de cable que cubren áreas de población pequeñas pero que son muy fieles a las cadenas locales. El mínimo para una serie se sindique son 100 episodios emitidos (los mismos que cumplirá 'Fringe' cuando finalice la quinta temporada) y seguro que FOX tiene muy bien diseñada su estrategia de sindicación para llegar a una buena parte del público de este tipo de canales.



'The Big Bang Theory' o 'Two and a Half Men' se emiten con éxito rotundo vía sindicación.



La renovación de 'Fringe' supone toda una excepción en las leyes que rigen la cancelación o renovación de una serie. Y si ha sido posible es gracias a una de las comunidades de fans más influyentes de las que se recuerdan en la televisión de los últimos años. La prueba es que ya hay un teaser de la quinta temporada.