Las cinco razones que hacen de 'Glee' una serie especial

1. Audiencia de perfil alto. Está claro que 'Glee' ha bajado de audiencia en su tercera temporada con respecto a la segunda. Pero basta con ver los datos del último capítulo para saber que se trata de una audiencia modesta en el total de espectadores, pero muy rentable a nivel cualitativo:



El pasado 10 de abril, la audiencia del episodio fue de 6,7 millones con 2,7 puntos de rating de púbico entre 18 y 49 años y un 8% de share. En cambio su competencia más fuerte, 'NCIS' (CBS), anotó nada menos que 17,6 millones de espectadores, pero con tan solo 3,1 puntos en rating entre 18 a 49 y un 9% de cuota de pantalla, muy cercanos a los datos de 'Glee' a pesar de la amplia diferencia en espectadores totales, 10,9 millones a favor de 'NCIS'.



2. Excelente dirección y producción musical. Por mucho que sus detractores sigan haciendo ruido, 'Glee' ofrece, en todos los capítulos, canciones (de ayer, hoy y siempre) con una producción musical trabajada, arreglos cuidados y una buena parte con coreografía incluida. Eso le basta para responder ante sus fans más constantes y para mantener una cierta relevancia entre la crítica.



3. Oda a los losers. 'Glee' fuela primera serie de masas para adolescentes que presentaba a los perdedores del instituto como protagonistas. Lo que han hecho con el personaje de Becky está escrito con una ternura y un respeto hacia el Síndrome de Down que no se había visto en televisión. Y lo mismo con la parte más extravagante de la serie, como las míticas frases de la gran Brittany S. Pierce o el día a día de Arty, un discapacitado que va en silla de ruedas a clase.







4. Homenaje a los grandes iconos pop. Muchos se irritan con los continuos capítulos homenaje que se han emitido en 'Glee' a lo largo de las temporadas. Madonna, Lady Gaga, Britney Spears, Michael Jackson o la película de culto 'The Rocky Horror Picture Show' han tenido su capítulo especial. Ahora viene uno de música disco, centrado en los Bee Gees, y otro de Whitney Houston como homenaje póstumo. Si este tipo de episodios, todos ellos brillantes, no tienen cabida en 'Glee' ¿dónde los podríamos ver?

5. Mezcla de humor ácido y edulcorado. Con permiso de 'Popular' (The WB: 1999/01), 'Glee' tiene unos elementos de humor ácido que ya forman parte del imaginario colectivo de la serie: los batidos que se tiran en mitad del pasillo, los apodos de Sue Sylvester (especialmente cuando dice "porcelana" para referirse a Kurt) o los pensamientos en voz alta de Brittany. Un conjunto de running gags que se suman con los más clásicos de las series de instituto: rupturas continuas, nuevas parejas, divisiones continuas en el grupo New Directions... Es un tipo de comedia que no tiene referentes parecidos en otras cadenas y que sigue teniendo respaldo entre buena parte del público joven.



Antes de que se celebren los upfronts, FOX ya ha anunciado que habrá cuarta temporada con el contrato de varios de los actores en el aire, sin saber si mandarán a Kurt, Queen, Rachel, Finn y Santana a la universidad. Aunque según se ha leído por las webs americanas, los actores harían varios cameos durante el próximo año, el caso de no renovar por una temporada completa. Mientras tanto, seguiremos esperando a que suene la próxima canción.