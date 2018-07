Alicia Florrick vuelve al punto de partida en 'The Good Wife'

Parece que fue hace años cuando Alicia y Will se besaban apasionadamente en el ascensor durante la espectacular finale de la segunda temporada. Desde el inicio de la tercera, Alicia Florrick, y el resto de personajes han tenido un arco argumental espléndido, con miles de matices para cada uno. Por lo demás 'The Good Wife' continúa como la mejor serie de las networks, la que tiene mejores diálogos y, desde luego, la que presenta una mejor construcción de personajes.



Alicia Florrick ha crecido este año como personaje. No sólo lo ha hecho por su relación con Will, que ella misma dio por terminada, sino por su compleja relación por Kalinda y sus celos profesionales con Katlin (una de las mejores tramas de la temporada). Alicia no es tan buena como refiere el título de la serie, y está plagada de contradicciones y doble moral.



La relación que más evolución ha tenido en toda la temporada ha sido la que han mantenido Alicia y Kalinda, que han pasado de no poder mirarse a la cara a trabajar juntas codo con codo para salvar a la (flexible) investigadora del mafioso Lemon Bishop y de su marido, del que sabíamos muy poco y que ahora parece cobrar fuerza para la cuarta temporada. Los seguidores de la serie las queríamos ver otra vez como amigas y, aunque la escena de las dos en la barra del bar con un chupito en la mano se ha hecho esperar, al final la hemos disfrutado a lo grande.







El goteo entre Alicia y Peter Florrick ha sido otra de las bazas mejor jugadas en la tercera temporada. Han pasado de la indiferencia inicial a la complicidad que han tenido en la última etapa y que se plasmó en la rueda de prensa en la que Alicia daba su apoyo para la candidatura de Peter como gobernador. Quizás esa escena se presentó de manera precipitada pero siembra una excelente trama para la próxima temporada en 'The Good Wife'.



Con Will ha tenido innumerables escenas de tensión, de medias palabras, de miradas a través de los despachos acristalados de Lockhart & Gardner. Desde que Will no pudo ejercer más la abogacía ha afilado su ironía contra Alicia: "si eres más como Diane, seguro que te irá bien". ¿Se habrá desenamorado Will o sencillamente ha desmitificado a la que fue su amor de facultad? Lo que está claro es que la relación de ambos es uno de los puntales de la serie y su escena final en el ascensor (siempre el ascensor) cuando Alicia le asegura que lo suyo no fue un error es la mejor muestra.



Después de tres temporadas Alicia vuelve al punto de partida: apoya a su todavía marido en su candidatura política, el mismo que la engañó y el mismo que hizo que volviera a la abogacía después de más de una década retirada. Hemos disfrutado viendo a Alicia envidiosa, celosa, sexual, apasionada en los juzgados... Un gran personaje que sirve como catalizador de todos los demás, igual de interesantes y atractivos para el espectador que la protagonista.



Para la próxima temporada tenemos mucha materia prima: Alicia y su rol como mujer de Peter (que ganará las elecciones con toda seguridad), Will y su vuelta a los despachos del bufete, Kalinda ante el retorno de su pasado. Cinco meses de espera que se nos harán largos, pero que en el caso de 'The Good Wife' siempre merecerán la pena.