Daniel Radcliffe se quita la camiseta y los fans de 'Harry Potter' alucinan con sus músculos

Daniel Radcliffe es el principal reclamo de 'Weird: The Al Yankovic Story', donde interpreta a un extravagante músico que versionaba canciones populares con un acordeón. Ha habido expectación por ver al actor de 'Harry Potter' metido en este papel desde que se anunciara la película y su participación en ella.

Ya pudimos ver unas imágenes del rodaje, en las que Radcliffe aparecía caracterizado como la versión joven de Al Yankovic, con el pelo afro y un fino bigote ochentero, pero el tráiler, que tienes arriba de la noticia, no ha dejado a nadie indiferente con lo que muestra de la película.

A ritmo de 'Like a Surgeon', la parodia que Al Yankovik hizo de 'Like a Virgin', de Madonna, vemos a Radcliffe interpretar al misterioso personaje en uno de sus conciertos, donde el actor aparece con el torso descubierto, y muy musculado, mientras bebe de una botella. "Espero que estéis preparados para esto", dice a su público desde el escenario. La transformación física del actor para el personaje no ha sido solo cuestión de maquillaje, y ha generado aún más expectación por lo que podremos ver en esta nueva película.

'Weird: The Al Yankovik Story' contará el inesperado estrellato de un artista underground, que se populariza por hacer versiones cómicas de músicos tan populares como Madonna o Nirvana. El propio Weird Al Yankovik ha estado involucrado en la producción de su biopic como guionista. Y no es la primera incursón del extravagante artista en el cine, como contó a Variety: "Cuando mi última película 'UHF' se estrenó en 1989, juré a mis fans que sacaría una superproducción cada 33 años, como un reloj".

A Daniel Radcliffe, ya habitual en producciones más independientes como esta, le acompañarán Rainn Wilson, Julianne Nicholson o Evan Rachel Wood. Esta última, en el papel de Madonna. Sin fecha de estreno oficial, previsiblemente podremos ver esta nueva película de Daniel Radcliffe en otoño, a través de la plataforma Roku.

