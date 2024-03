Los personajes "prohibidos" de la cabecera de Los Simpson que desaparecieron por incumplir las normas

Treinta y cinco temporadas y más de 760 episodios llevan Los Simpson al pie del cañón. Y aunque parezcan imperturbables al paso del tiempo, lo cierto es que el diseño de su dibujo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, especialmente en sus primeras temporadas en las que pasó de un diseño más tosco -recordemos que en sus albores no estaba pensada para que la viesen los niños- a otro de formas más redondeadas y aspecto amable. Un ejemplo notable y muy curioso fue el de Waylon Smithers, el ayudante del señor Burns, que en los primeros episodios era negro y tenía el pelo azul, para luego ser rediseñado.

Pero no solo él sufrió un cambio considerable, sino que hubo cinco personajes que directamente fueron eliminados a causa de lo mal que estaban dibujados. Si viste la cabecera original de la serie, recordarás que había una acción que dejó de aparecer: cinco personajes esperaban al autobús en la acera hasta que Bart aparecía con su monopatín y se llevaba la señal, provocando que el bus no parase y dejase en tierra a estos señores. Puedes recordarla en el vídeo de arriba. Solo estuvieron ahí durante doce episodios hasta que la cabecera se editó y les quitaron de en medio. ¿Qué pasaba con ellos y qué tiene de interesante su historia?

Lo cierto es que el grupo de la parada del autobús incumplía las reglas de diseño que se fueron estableciendo para Los Simpson (las cuales, por ejemplo, fueron contadas en la revista Simpsons Illustrated que se publicó en EEUU en los años noventa). Para empezar, no está permitido que personajes secundarios tengan las mismas características físicas que la familia protagonista y entre los tipos de la parada del autobús vemos a dos con una barba similar a la de Homer y a otro con el mismo pelo pincho que Bart, que parece la versión adulta del niño. De hecho, está prohibido en Los Simpson que los personajes tengan el pelo del mismo color que la piel, un derecho solo reservado a la familia: Bart, Lisa y Maggie son los únicos personajes así diseñados (salvo los calvos, claro). Esto lo incumple también la señora de la derecha.

Otro detalle importante de los tipos del autobús son los ojos. En los albores de Los Simpson era frecuente ver miradas "locas" con los ojos apuntando a una misma dirección o totalmente opuestas, pero eso ya no se puede hacer en la serie (a excepción de querer darle una expresión muy concreta a un personaje en una determinada situación, como borracho o desquiciado). Tanto es así, que la pupila de todos los ojos de los personajes sigue una misma proporción: el tamaño del diámetro del ojo es equivalente al de siete pupilas. Tampoco cumplen las reglas de los animadores de la serie los párpados de algunos personajes, que no cierran como debieran.

Si nos fijamos en la mujer del vestido naranja, encontraremos otros dos fallos. El primero es bastante obvio: en el mundo de Springfield todo el mundo tiene cuatro dedos en las manos, pero ella tiene solo tres. Por otro lado, la irregularidad de su pelo ahora no sería permitida, ya que ahora todos los personajes se dibujan siguiendo ciertos patrones geométricos: Marge tiene siempre el mismo número de rizos en su alto moño o Barnie tiene el mismo número de mechones despeinados. Así, hay más desajustes inadmisibles en el grupo como una barriga irregular, un brazo que parece no tener codo o una nariz que tapa la pupila de un ojo, cosas que ahora no se dibujarían.

Y como los fans de Los Simpson están en todo, no solo se dieron cuenta de la eliminación de este grupo de cinco personajes, sino que han dado rienda suelta a su imaginación y les han redibujado, esta vez siguiendo las directrices de la serie, para que veamos cómo lucirían si volviesen a la vida. Lo puedes ver aquí. Una curiosidad más de muchas en una serie eterna y querida.