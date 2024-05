Salen a la luz fotos inéditas de High School Musical y la relación de Zac Efron y Vanessa Hudgens en una canción homenaje a los fans

Hace ya 18 añazos que se estrenó la primera película de High School Musical. Toda una generación de Disney Channel creció con esta saga y también lo hicieron sus protagonistas, a los que le dio la fama.

Más allá de los archiconocidos Zac Efron y Vanessa Hudgens, también lanzó las carreras de Ashley Tisdale, Lucas Grabeel (Sharpay y Ryan Evans), Corbin Bleu (Chad), Monique Coleman (Taylor) o Kaycee Stroh (Martha). La mayoría de ellos siguen muy conectados a HSM y sus fans, y la recuerdan con eventos o guiños al pasado.

Ahora Lucas Grabeel lo ha hecho llevándolo a otro nivel lanzando una canción que es "una carta de amor para todos los fans, actores y equipo de High School Musical", titulada You Were My Childhood (Fuisteis mi infancia).

Esta balada ha encogido el corazón de los fans y de sus compañeros, pues incluye muchas referencias a las canciones que formaron parte de la banda sonora de HSM.

Pero lo mejor ha sido que Lucas ha anunciado la canción con un tierno vídeo lleno de fotos inéditas del cast en esos años. En ellas puede verse el gran cariño que se tenían e incluso algunas de Vanessa y Zac cuando estaban enamorados.

Zac Efron y Vanessa Hudgens bajo la cámara de Lucas Grabeel | Instagram

"Aquí van algunas fotos nunca vistas de los archivos. Gracias Wildcats por todos los años de AMOOOR!!! Estoy que exploto de alegría ahora mismo", aseguraba, añadiendo los hashtags "no estoy llorando, "una vez un Wildcat siempre un Wildcat", "nostalgia" o "nueva música".

"Gracias por abrirnos los corazones en canal con esta canción. TANTOS recuerdos increíbles!", comenta con emojis llorando Monique Coleman.

"Tan emocionado de que todo el mundo escuche esto tío!", añadía Corbin Bleu.

Los actores de High School Musical en las fotos de Lucas Grabeel | Instagram

"Aquí estoy [emojis llorando y corazones]... y esa foto del día que Ben me propuso matrimonio también OH MI CORAZÓN", escribe Kaycee Stroh.

Lucas también comentaba diciendo que "ha sido tan difícil elegir las fotos para esto porque tengo tantas! ...pero me hace querer hacer más de esto". Y solo podemos decir que las esperamos con ansia.