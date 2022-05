Zac Efron, dispuesto a volver a 'High School Musical' con un reboot: "Mi corazón sigue allí"

La carrera de Zac Efron ha dado un vuelco en los últimos años. Ya le llaman para papeles más adultos, alejados del género adolescente que le caracterizaba y le llevó a la fama a través de 'High School Musical'. Lo conocimos por el musical de Disney y siempre le recordaremos en el papel de Troy Bolton.

A pesar de ello, el actor nunca ha hablado mucho de su participación en la saga juvenil, y a lo largo de su trayectoria, se ha ido distanciando de los papeles en los que se le encasillaba, introduciéndose en la comedia y el terror. Hasta el punto de que, en su próxima película, 'Firestarter', lo podremos ver como padre de la protagonista.

Precisamente, durante la promoción de su última película, le preguntaron por la posibilidad de que apareciera en un eventual reboot de 'High School Musical'. Para sorpresa de los fans de la saga y de Troy Bolton, Efron se ha mostrado muy receptivo con la idea de volver a interpretar el papel junto al elenco que le acompañó en su momento, como puedes ver en el vídeo de arriba.

"De verdad, si tuviera la oportunidad de volver a aquello de cualquier forma con el mismo equipo, sería increíble. Mi corazón sigue allí. Sería increíble y de verdad, espero que ocurra", ha contado a E! News. El reboot de 'High School Musical' no se ha confirmado por ninguna parte, pero ya sabemos quién de los Wildcats repetiría, de producirse.

Aunque su carrera se haya distanciado mucho de aquel momento, Efron no ha faltado a ninguna reunión de 'High School Musical', que se han venido haciendo a lo largo de los años. Zac Efron reapareció en el homenaje que el equipo hizo en 2020 'We are all in this together' por videollamada en la pandemia, donde no volvió a cantar pero sí hizo acto de presencia, presentando las actuaciones.

