Angelina Jolie habla orgullosa de su hija Vivienne en la alfombra del film en el que han trabajado juntas: "Se pondrá rojísima si nos oye"

La relación de Angelina Jolie con sus hijos es más que buena. A pesar de los duros momentos que ha vivido toda la familia desde que la actriz se separó de Brad Pitt, han sabido permanecer unidos y continuar con sus vidas, incluida la profesional.

Recientemente se vio a la intérprete de Maléfica de compras por Nueva York con su hija Vivienne de 15 años. Han estado en la ciudad porque se iba a celebrar la premiere de la película musical The Outsiders, basada en la novela de S.E. Hinton de 1967, del que Angelina es productora y Vivienne asistente de producción. El evento ya ha tenido lugar en Broadway y Jolie solo ha tenido bonitas palabras de orgullo hacia su hija.

Angelina Jolie, su hija Vivienne y Justin Levine en la premiere de The Outsiders | Cordon Press

"Viv es una artista joven que centra sus esfuerzos en apoyar a los demás. Ella ha estado allí para ayudar en todo lo que puede y ha aprendido mucho de Justin Levine y de todo el equipo creativo", ha dicho a People en la alfombra roja.

También ha querido referirse a qué papel ha jugado su hija dentro de toda esta gran producción musical y ha hecho alusión a la directora Danya Taymor, ya que parece que su relación con Vivienne ha sido muy buena para el proyecto, como puede verse en el vídeo de arriba.

"Viv se pondrá rojísima en este momento si ve que estamos hablando de ella. Tiene mucho que ver Danya, creo que Danya... Viv es una persona muy reflexiva, y tiene la edad que tenía S.E. (Hinton) cuando escribió el libro. Creo que tal vez era algo que le daba curiosidad a Danya. Y luego terminaron conectando realmente y fue bueno que Danya también le hiciera tantas preguntas y respetara a la adolescente y la escuchara, ya sabes, y que hiciera eso. Fue muy amable por su parte, creo que también fue interesante hacer eso como directora, el hablar con una persona joven", ha explicado Angelina.

Angelina Jolie, su hija Vivienne y Justin Levine en el estreno de The Outsiders | Cordon Press

La actriz acudió a la premiere radiante con un traje con capa y diferentes tonos marrones, además de los labios pintados de rojo. Su hija, por su parte, ha llevado un mono azul marino exactamente igual al de Justin Levine. Un match en su vestuario que da cuenta de la buena relación que tiene la pequeña de Brad Pitt con muchos de sus compañeros del musical.

No es la primera vez que Angelina Jolie se muestra así de orgullosa de su hija o habla de su personalidad. Ya dijo a E News: "Viv me recuerda a mi madre en el sentido de que no se concentra en ser el centro de atención sino en ser un apoyo para otras personas creativas. Ella es muy reflexiva y seria en lo que respecta al teatro y trabaja duro para entender mejor cómo contribuir".