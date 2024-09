Nicole Kidman asegura que odiaba su cuerpo por el bullying que recibió: "Quería medir 1,57 y tener curvas"

Nicole Kidman lleva décadas siendo uno de los rostros de referencia de Hollywood y un icono de estilo pero la australiana no siempre tuvo esta confianza en sí misma y su físico.

Durante el documental In Vogue: The 90s la actriz se ha sincerado sobre el odio que sintió hacia su imagen debido al odio que recibió cuando era pequeña.

In Vogue: The 90s cuenta la historia definitiva de la industria de la moda en los años 90 a través de los ojos de los editores de Vogue, Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman y Anna Wintour.

En el tercer episodio el diseñador John Galliano cuenta cómo se puso en contacto con Nicole Kidman porque buscaba al alguien emergente en Hollywood quien pudiera deslumbrar con uno de sus diseños.

De esta forma, el gibraltareño creó el vestido que Kidman lució en la ceremonia de los Oscar de 1997. ¿Puedes creertelo?", recuerda Nicole sobre lo sorprendida que estaba al recibir esta llamada.

Nicole Kidman y Tom Cruise en los Oscar de 1997 | Cordon Press

"Toda mi vida quise medir 1,57 y tener curvas, y de repente, medir 1,80 m y estar completamente delgada y con el pecho plano fue como decir: Genial, podemos vestirte".

"Yo era una niña pelirroja y de piel clara que medía casi 1,80 a los 14 años. Se burlaban de mí y no eran amables. Así que cada vez que me daban acceso a todo ese mundo, me sentía como una niña pequeña a la que le habían dado la oportunidad de entrar en una especie de mundo de fantasía", recuerda.

Nicole Kidman ya no es esa niña que soñaba con ser aceptada y triunfar. La actriz cuenta con tener una de las carreras más importantes de la industria con un Oscar a Mejor Actriz en su posesión y muchos otros reconocimientos a su talento.