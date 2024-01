Nicole Kidman confiesa el problema de salud que le causó su elevada altura y las burlas que ha soportado: "Estaba muerta de vergüenza"

Nicole Kidman es una de las actrices más populares de Hollywood, pero tuvo que escuchar muchas veces que no triunfaría en la industria por culpa de su altura.

La actriz australiana mide la friolera de 1.80cm, lo que provocó que tuviera que sufrir mucho bullying.

"Mido metro ochenta... se burlaron de mí. Me llamaban Cigueña. Y siempre se ponían en plan, '¿qué tal el aire ahí arriba?'", recuerda Nicole en el podcast The Radio Times.

"Me dijeron, 'no vas a tener una carrera. Eres demasiado alta', y recuerdo estar haciendo la audición para Annie, donde había cientos de personas. Y no tenía un agente ni nada, yo solo me presenté allí... y tuve que convencerles en la puerta porque te medían antes de entrar. Estaba muerta de vergüenza. Me pasaba del límite. Pero yo estaba en plan 'por favor', y me dejaron pasar. Así que gracias, quien fueras".

Nicole Kidman en la alfombra roja de los Oscar | EFE

A sus 56 años es considerada una gran estrella y una de las bellezas de Hollywood, y cuando le preguntan si su altura le sigue molestando, confiesa:

"Me molesta cuando estoy actuando y quiero ser pequeña, pero luego hay momentos donde lo aprecio si está relacionado con lo que estoy haciendo. Pero muchas veces, es más en plan, 'Oh, estoy increíblemente agradecida de estar sana y poder ir andando por ahí. Dicho esto, he tenido problemas con las rodillas y todo tipo de cosas debido en parte a mi altura", confiesa, y es que ese tipo de medidas no son fáciles para las articulaciones.

"Ahora lo que me dicen es más, '¡eres mucho más alta en persona!', o también hombres intentando lidiar con lo altos que deberían ser o no mis tacones", añade con ironía.

Lo que parece claro es que la altura de Kidman no fue un impedimento, afortunadamente, para que pudiese tener su exitosa carrera.