La actriz de 'Yo soy Betty, la fea' que asegura no tener vida sexual

La afamada serie colombiana 'Yo soy Betty, la fea' ha sido versionada en numerosas ocasiones y ha servido de inspiración en otras tantas. Poco se sabe ya de los actores y actrices que hace 20 años le dieron vida, pero cada vez que hablan son noticia.

Este ha sido el caso de Marcela Posada, la modelo y actriz que dio vida a Sandra Patiño, una de las que integraban el "cuartel de las feas".

La actriz siempre roba la respiración a sus seguidores con cada foto que sube, pues no solo interpretó genial a 'la Jirafa' de 'Yo soy Betty, la fea', sino que también luce como si el tiempo por ella no pasase.

Marcela Posada como Sandra Patiño | 'Yo soy Betty, la fea'

Fue en una entrevista con el programa La Movida en canal RCN donde hizo una confesión sobre su intimidad que dejó a todos perplejos. Y es que Marcela Posada dio detalles de cuándo fue la última vez que tuvo sexo o estuvo con alguien.

La confesión de Marcela Posada de 'Yo soy Betty, la fea'

En el encuentro se le preguntó por su soltería y la actriz no dudó en sincerarse: "Llevo 10 años sola, pero 10 años sola sin novio, sin tinieblo, sin citas, sin nada", confesaba para luego añadir "yo no tengo vida sexual".

Eso sí, la actriz asegura que se siente "feliz" y "tranquila" porque "es una decisión de amor propio, lo hago porque me quiero".

Y es que para la que fue la inolvidable Sandra Patiño la felicidad está en "otro tipo de cosas" y ahora mismo el amor o el sexo no le hacen falta: "No lo necesito, no lo busco".

Es más, ha hecho hincapié en que si le llegara lo rechazaría porque ella se siente bien así: "Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir y necesitan tener vida de pareja y vida sexual, pero yo, Marcela Posada, no lo necesito".

