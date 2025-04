Jeffrey Dean Morgan confiesa a Katherine Heigl la escena de Anatomía de Grey que "no es capaz" de ver 20 años después

No importa que Anatomía de Grey sume ya 21 temporadas, uno de los momentos más memorables de la serie no cambia y es la historia de amor (y muerte) de la residente Izzie Stevens con el paciente Denny Duquette.

Esa trama de los primeros años fue una de las que ha quedado grabada en el imaginario popular y en los corazones de los fans, y al parecer también de sus actores, Katherine Heigl y Jeffrey Dean Morgan.

Los actores se han reencontrado -virtualmente- para hablar del 20 aniversario de ese momento, y Morgan reconoce que no puede ver la muerte de su personaje.

"Me hace llorar. Primero, porque fue increíble, y segundo, porque es jodidamente triste de ver", confiesa.

"No me veo a mí ahí, lo cual es buena señal, si me puedo ver actuando y no ver que soy 'yo'. Y nunca lo he hecho, trabajar con Heigl y con las palabras de Shonda... es bastante especial", explica Morgan. Y recuerda también el momento catarsis cuando Izzie descubre que ha muerto.

"Yo no tuve que hacer nada, obviamente, estaba muerto. Pero recuerdo tener tanta empatía por lo que tú estabas pasando, porque fue duro. Y tuviste que quedarte ahí llorando, y querían rodarlo de 900 maneras hasta la saciedad. Así que lloraste como 15 horas ese día por lo menos", recuerda el actor de The Walking Dead. "Es una de mis escenas favoritas. Eras tan buena".

"Tú sí que eras bueno. Hiciste que todo fuera muy fácil", coincide Heigl devolviéndole el piropo.

La escena, aunque probablemente nadie necesite recordarla porque ya la tiene tatuada en la memoria, sigue poniendo los pelos de punta y también con esa primera vez que sonó Chasing Cars, que se convertiría en un himno de la sere.