Eric Roberts pide perdón públicamente a su hermana, Julia Roberts, y se sincera por sus adiciones: "Era peligroso estar cerca de mí"

En sus memorias recientemente publicadas, Runaway Train: Or the Story of My Life So Far, el reconocido actor Eric Roberts, aborda algunos de los momentos más complicados de su vida personal y profesional. Entre estos, destaca una disculpa pública hacia su hermana menor, la actriz ganadora del Oscar, Julia Roberts.

Eric reconoce un error que ha arrastrado durante años. En varias ocasiones, el actor había afirmado que, sin su ayuda, Julia no habría alcanzado la fama que disfruta hoy en día: "Una de las cosas por las que me gustaría disculparme en este libro es por haber dicho públicamente en más de una ocasión: 'Si no fuera por mí, no habría Julia Roberts'. Eso no solo es desafortunado, sino que también es falso".

Julia Roberts | Getty

La relación entre los hermanos ha sido notoriamente compleja a lo largo de los años, marcada por distancias emocionales y tensiones familiares. Sin embargo, Eric deja claro en sus memorias que su declaración anterior fue una muestra de orgullo mal entendido y desproporcionado: "Espero que Julia acepte esta disculpa más pública". "Fue una estupidez haber dicho eso. Estaba orgulloso de ella, pero fue un orgullo al revés, para mi propio beneficio", añade el actor.

A pesar de su retractación, Roberts admite que, en cierto modo, su propia carrera pudo haber tenido un pequeño impacto en la decisión de Julia de seguir una carrera en el espectáculo. Explica que, tras mudarse a Nueva York a una temprana edad, su vida como joven actor pudo haber servido como una inspiración para su hermana.

"Si Julia se hubiera quedado en Atlanta, probablemente se habría casado con un tipo rico y habría vivido una vida muy diferente", señala. Sin embargo, también subraya que Julia es una persona motivada que podría haber triunfado en la industria sin su intervención: "Es una mujer muy motivada. Alguien la habría sacado de entre la multitud en un lugar como Nueva York sin mi ayuda".

Eric Roberts | Getty

Las memorias de Eric también ofrecen una reflexión sobre el impacto de sus problemas personales, especialmente su adicción a las drogas y su relación con sus hermanas, Julia y Lisa. "No me sorprendería que sufrieran de trastorno de estrés postraumático por el hecho de que era peligroso estar cerca de mí", revela.

En este contexto, reconoce que sus hermanas necesitaban apoyo y protección en momentos cruciales de sus vidas, pero que, en cambio, les brindó "miedo e incertidumbre". Este aspecto es uno de los más dolorosos para el actor, quien admite que su consumo de drogas lo distanció de su familia.

Uno de los puntos más desgarradores del relato es la pérdida de la custodia de su hija, Emma Roberts, quien también se ha labrado un nombre en la actuación. Roberts reflexiona sobre cómo sus adicciones afectaron su relación con Emma y su madre, Kim Cunningham: "La mayor consecuencia de mi consumo de drogas fue perder a Emma", confiesa. Este tema refuerza el dolor que ha sentido por las repercusiones de sus decisiones y cómo éstas influyeron en sus relaciones más cercanas.

Julia Roberts y Emma Roberts | Getty Images

En sus memorias, Eric Roberts parece presentar un retrato vulnerable de sí mismo, ofreciendo no solo disculpas públicas, sino también una visión honesta y cruda de las luchas internas que ha enfrentado a lo largo de su vida. Su reconciliación con estos momentos oscuros y su deseo de reparar las relaciones dañadas marcan un importante paso hacia una posible redención personal.