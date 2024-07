Eric Roberts asegura que "no puede hablar" de su hermana Julia Roberts ni de su hija Emma

Eric Roberts, conocido por su participación en películas como El Caballero Oscuro o Babylon, ha tenido una carrera exitosa en Hollywood con numerosas actuaciones en cine y televisión. Además de ello es hermano de la icónica Pretty Woman, Julia Roberts y es padre de Emma Roberts, quien ha seguido los pasos familiares y ha brillado en la industria del entretenimiento con papeles en series como American Horror Story.

En una reciente entrevista en el podcast Still Here Hollywood, le han preguntaron a Eric sobre su famosa hermana. El actor, quien ya habló sobre los rumores de su mala relaciónha sido tajante: "Tendrás que preguntarle a ella. Quiero a mi hermana, pero no puedo hablar de ella. Ella no quiere hablar de eso".

Roberts no ha profundizado más en el tema, y ha añadido que también se le han aconsejado no mencionar a su hija Emma: "Mi hija también me dijo que no hablara de ella, pero meto la pata y lo hago. Se supone que no debo hablar de ninguna de ellas. Pero lo hago".

Julia Roberts y Emma Roberts | Gtres

Más adelante en la entrevista, le ha preguntado a Roberts sobre sus artistas favoritos. En lugar de nombrar alguna influencia o héroe específico, el actor ha aprovechado la ocasión para ensalzar a su hija: "Estoy enamorado del trabajo de mi hija actualmente, no puedo creer lo grandiosa que se ha vuelto".

"Estoy tan orgulloso de ella que no puedo verla de forma imparcial. Desde su actuación en Sí, quiero... o no hasta ahora, me abruma de orgullo y simplemente digo: 'Oh, Dios mío. Aquí va de nuevo'. Y estoy muy feliz de ser su padre porque es increíble y estoy muy orgulloso". Después de elogiar a su hija como solo un padre podría hacerlo, le han preguntaron si tuvo algo que ver con el éxito de Emma, a lo que Eric ha respondido: "Absolutamente nada. Excepto que yo le puse ese nombre".

Emma Roberts | Getty

Su admiración por el talento de su hija Emma y el respeto por la privacidad de su hermana Julia muestran una faceta personal y sensible del actor, destacando su equilibrio entre el orgullo familiar y la discreción pública.