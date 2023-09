Así es ahora Yasmine Bleeth: La actriz de Los Vigilantes de la Playa sufrió graves problemas con las drogas y desapareció de Hollywood

Los Vigilantes de la Playa fue la cantera para muchas actrices y actores que triunfaron en los años 90. Pamela Anderson fue el rostro más importante que salió de la serie pero junto a ella hay multitud de actores que hoy en día siguen en el recuerdo de muchos como Carmen Electra, a quien se le pudo ver hace unas semanas en una fotos que fueron muy comentadas.

Otra de las actrices que dejaron huella en la serie protagonizada por David Hasselhoff fue Yasmine Bleeth quien encarnó a Caroline Holden en la mítica serie desde el año 1993 hasta 1997 durante 71 episodios.

Jaason Simmons, Gena Lee Nolin, Davis Chokachi, Alexandra Paul, David Hasselhoff, Pamela Anderson, Yasmine Bleeth en Los Vigilantes de la Playa | Cordon Press

Yasmine alcanzó una enorme fama durante una década e, incluso, fue nombrada una de las 50 personas más bellas de la revista People en 1995. Pero Bleeth se alejaría de Hollywood en el año 2003 debido a los problemas que tuvo con las drogas y su abuso con la cocaína.

Hace 20 años que no realiza ningún proyecto importante y, ahora, hemos podido ver unas fotos recientes de Yasmine Bleeth donde podemos verla en la actualidad con 55 años.

En las fotos se puede apreciar su cambio físico mientras realiza unos recados en Los Ángeles, California. Después, la actriz se reunió con una amiga con la que pasó la tarde y disfrutaron de una amable jornada juntas.

Yasmine parece recuperada de sus problemas con las drogas. Recordamos que en el año 2000 entró en un centro de rehabilitación de Malibú para luchar contra esta adición. Aunque, un año después fue arrestada por la policía al pillarla con jeringas de cocaína inyectable en su coche. Entonces la actriz fue sentenciada a dos años de libertad condicional.

"Nunca esperé consumir drogas", se sinceró Yasmine en un artículo que publicó la revista Glamour en 2003. "Estaba cansada de sentirme herida. Estaba perdiendo la fe en el amor. Sólo quería sentirme bien otra vez. Y encontré una manera fácil de tener ese sentimiento".

La actriz Yasmine Bleeth en el juicio en 2002 por posesión de cocaína | Getty

"Una vez que comencé a consumir drogas dejé de ver a amigos y luego dejé de contestar el teléfono por completo. Solo escuchaba mis mensajes una vez al día para asegurarme de que no hubiera emergencias. Con el tiempo dejé de hacer incluso eso", seguía diciendo. "A mi modo de ver, la cocaína me estaba ayudando a superar los problemas que aún tenía. Con la cocaína, no pensaba en los problemas. No tuve ningún dolor".

"Tratar conscientemente de evitar las drogas es ahora parte de mi vida y siempre lo será", aseguraba entonces.

Fue precisamente en rehabilitación donde encontró al amor de su vida, su marido Paul Cerrito con quien lleva 21 años casada: "Dicen que no debes entablar ninguna relación durante el primer año de sobriedad, especialmente con alguien en el programa, pero Paul me enamoré de inmediato".