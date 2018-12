Àngel Llàcer, el torrente de energía que contagia a 'Tu cara me suena'

Pero Àngel Llàcer no solo hace teatro: ha sido juez, profesor, presentador, locutor y ha reventado platós con su divertida sinceridad por la cual no pierde ni un ápice de respeto por parte de sus compañeros. Llàcer, premiado con un premio Max por 'The Full Monty', saltó a la fama en 'Operación Triunfo' y hoy en día nos hace los viernes más amenos en 'Tu cara me suena', donde Carlos Latre le imita ante sus risas.

¿Su secreto? La espontaneidad. El miembro del jurado del concurso que presenta Manel Fuentes afirmaba en La Vanguardia que no prepara la tele, "allí interpreto al mismo personaje desde hace 15 años. A la gente le gusta más cada día y yo me distancio más de él, por la edad".

El actor admite que este personaje llevado al límite le "exige mucha energía hacer de loco que hace lo que quiere. A una generación le encanta porque me dice: eres el puto amo. Soy libre, pero trabajo demasiado".

El éxito de 'Tu cara me suena'

Llácer cree que el éxito de 'Tu cara me suena' es "la energía que desprende. La gente busca estar a gusto. Si transmito cosas bonitas vendrás. Me dicen que soy un tío con éxito pero yo no sé más que otros que no tienen éxito. De hecho algunos piensan que es al revés, que tengo éxito porque no sé tanto".

Su sueño para el futuro es "tener una compañía teatral propia, estable, con la misma gente y con un repertorio. Como se hacía antes; ahora se ha perdido". Quizás de el salto en un futuro no muy lejano.

Haga lo que haga, Llàcer admite que lo que busca es simplemente "estar bien. Trabajo de cara a los demás, pero funciona cuando tú estás bien. Busco pasar el tiempo y el espacio compartién­dolo con la gente con la que estoy a gusto". Se nota que en 'Tu cara me suena' lo está.

Una carrera ligada a Antena 3

El colaborador de Antena 3 sabe que salir en televisión no ayuda a que los teatros se llenen. Por eso se trabaja a cada espectador dando lo mejor de sí mismo. La misma receta la utiliza en televisión, medio en el que ha colaborado en siete exitosas ediciones de 'Tu cara me suena', programa que reina en las noches de los viernes, en una de 'Tu cara me suena mini', en otra de 'Tu cara no me suena todavía'; y ha conducido 'La escobilla nacional'. Antes estuvo en La Sexta, donde presentó el programa humorístico de cámara oculta 'Anónimos' y 'No te olvides la canción'.

En teatro ha dirigido 'El somni d'una nit d´estiu', 'Ja en tinc 30', 'Tenim un problema', 'El petit princep' o 'La jaula de las locas', participando también como actor en una veintena de obras.