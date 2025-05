Zachary Levi, sobre la gente que no quiere trabajar con él tras apoyar a Trump: "Es lamentable"

El actor Zachary Levi, conocido por dar vida a Shazam, se mostró como un seguidor de Donald Trump durante la pasada campaña hacia la presidencia de Estados Unidos. El intérprete fue visto en uno de sus mítines y le apoyó en el proceso electoral.

Después de halagar al magnate, las críticas de sus detractores se cebaron con Levi, quien también había estado en el ojo de la polémica debido a su rechazo a la huelga de actores y guionistas de 2023 o su escepticismo sobre las vacunas.

Ahora, el actor se ha sincerado por todo ello en una entrevista con Variety en la que ha asegurado que después de apoyar públicamente a Trump, mucha gente ya no quiere trabajar con él.

Zachary Levi y su equipo en '¡Shazam! La furia de los dioses' | Warner Bros.

"Sé que hay gente que preferiría no trabajar conmigo ahora mismo debido a mis opiniones. Mi equipo me lo ha hecho saber. No me han dado nombres específicos, pero hay gente que prefiere no trabajar conmigo en este momento. Y es lamentable. Sabía que probablemente iba a pasar. No tomé esta decisión a ciegas ni a la ligera", ha reconocido, aunque ha asegurado que sigue teniendo aliados en Hollywood que "ven que lo que hice fue muy arriesgado".

Además, añadió que ha recibido "mensajes de muchas personas" que le agradecieron haber apoyado a Trump: "Me decían: 'Quiero hacerlo, pero tengo mucho miedo'. Y yo les respondía: 'Mira, tú estás en tu camino. Yo estoy en el mío. Tienes que seguir confiando en Dios. Y si te sientes obligado a dar ese paso, hazlo con valentía y ten la seguridad de que todo irá bien. Y si aún no sientes esa convicción, no lo hagas. Todo está bien'".

El actor también ha respondido a Rachel Zegler, con quien coincidió en ¡Shazam! La furia de los dioses, y dijo en redes sociales que tras las pasadas elecciones que "ojalá los partidarios de Trump nunca conozcan la paz".

Zachary Levi y Rachel Zegler en la promoción de ¡Shazam! La furia de los dioses | Gtres

"Soy una de esas personas, obviamente. Pero creo que debemos reconocer que muchas veces las decisiones de la gente se basan en la información errónea que reciben constantemente. Entonces, ¿debería odiarla porque está en la corriente de todas esas voces que le dicen que él es Hitler y que quienes votan por él son nazis? Es una chica muy talentosa, y creo que, en el fondo, desea lo mejor para el mundo", ha admitido.

Junto a ello Levi ha querido aclarar que no le gusta de Trump muchas de sus cosas personales y cómo se comporta: "Entiendo la aversión de la gente. ¿Acaso creo que todo el conjunto es perfecto? No".